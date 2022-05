Nazismo vs. fascismo: Adolfo Hitler no fue Benito Mussolini

Y, sin embargo, existe una base común para entender el fascismo: es una dictadura, total y rígida, que se extiende a todas las esferas de la vida humana, la sociedad y el Estado. La dictadura es lo opuesto a la democracia, por eso todo en el fascismo se le opone. En la economía, la libertad de empresa y competencia es sustituida por un papel exagerado del Estado y el control total sobre toda la producción con el fin de movilizar y reestructurar a las necesidades del régimen político. En política, este es el poder ilimitado de un líder carismático e inamovible, el "padre de la patria", personificando el estado y el pueblo, la ausencia de elección o su carácter decorativo, la expansión como objetivo estratégico y táctico, y nuevamente el total movilización de personas. Y el estatismo, es decir, el poder y la influencia ilimitados del estado, que se considera el valor más alto.

Para mí, como científica, lo principal en el fascismo es la ideología, porque a través de ella distingo una dictadura fascista de cualquier otra autoritaria. El fascismo es siempre rígidamente antiliberal. Se basa necesariamente en una idea atractiva e indiscutible. La persona que estuvo de acuerdo con eso no tiene más remedio que aceptar todo lo demás.

De ahí la demanda de unirse incondicionalmente en torno a su líder, quien encarna más plenamente la comprensión de esta idea, así como el destino y el futuro de todo el pueblo. Y sólo a esto le sigue el terror total, la exclusión de extranjeros y disidentes como enemigos de la "comunidad nacional" creada y movilizada. Y la guerra a la victoria.

hitler.jpg Carteles electorales durante la campaña presidencial de 1932. Berlín, Potsdamer Platz.

-¿Nazismo y fascismo son lo mismo?

-No. El fascismo se originó en Italia, su creador y vocero fue el exmiembro del Partido Socialista, Benito Mussolini. Durante la Primera Guerra Mundial, finalmente se estableció en su cabeza la idea de que la debilidad del entonces socialismo estaba en el internacionalismo establecido por Marx. De hecho, el lema principal de Marx es “¡Proletarios de todos los países, uníos!”, pero la unidad de los explotados y oprimidos no sucedió. Además, comenzó una guerra en la que un trabajador alemán luchó contra un compatriota francés e inglés. Esto prueba, creía Mussolini, que el patriotismo y el amor por el país en la mente de una persona es siempre una prioridad. Pero en este caso, concluyó, el internacionalismo solo duele, porque divide al pueblo.

En lugar de enfrentarse a un enemigo externo y luchar por grandes y comunes intereses, la nación se debilita por una escisión interna, deja de estar unida. La palabra muy italiana fascio ("fascio") en la traducción significa "paquete, gavilla", en sentido figurado: "unión, unidad".

A Adolf Hitler también se le ocurrió la misma idea casi al mismo tiempo. Pero su deseo de unidad y de victoria de la patria, a la que consideraba Alemania, se vio agravado por el hecho de que él mismo era austríaco de nacimiento. Y Austria era el centro político del imperio multinacional de los Habsburgo. Al mismo tiempo, los austriacos tuvieron que defender incansablemente el estatus de nación principal y titular en la lucha contra los movimientos por la igualdad y la independencia de las “periferias nacionales” (principalmente en Hungría, la República Checa y los Balcanes). Como resultado, la Austria de habla alemana nunca pudo convertirse en el núcleo de un Imperio alemán unificado (se unió en 1871 alrededor de Prusia).

Esto convenció a Hitler de que hay cosas que definitivamente el gobierno NO debe hacer: mezclar pueblos, mezclar sangre, en lo cual (y esta idea no es para nada invención suya) está el “alma eterna de una sola comunidad nacional”, la fuente de su fuerza y existencia. La debilidad de los alemanes, según Hitler, es principalmente que estaban divididos, que no surgió un solo pueblo y estado (los austriacos siguieron siendo ciudadanos de otro imperio).

Como resultado, para el fascismo italiano, la idea de la grandeza de Italia y la exclusividad de los italianos como nación resultó ser clave (por regla general, sin comparaciones directas con otra persona; solo intoxicación con la propia historia y nacional). A su vez, el Nacional Socialismo Alemán puso en primer plano la idea racial, la idea de la comunidad de sangre de los alemanes y su superioridad biológica absoluta sobre las demás razas, naciones y pueblos de la Tierra.

El carácter sagrado y religioso de la idea racial hitleriana, el deseo de "purificar" al pueblo alemán: todo esto era ajeno a Mussolini, que tenía una imagen completamente diferente en su cabeza: la Antigua Roma, un imperio multinacional pero unido. No aceptó en absoluto la definición racial de la nación (para él, lo principal no era la sangre, sino la pertenencia al Estado) y se vio obligado a hacerlo solo al aliarse con Hitler.

Para los historiadores, la identificación del nacionalsocialismo de Hitler (reducido obstinadamente y no muy correctamente a nazismo) y el fascismo de Mussolini es un grave error. Lo que de ninguna manera hace que ninguno de ellos sea mejor.

lideres-putsch-hitler-1923.jpg Adolf Hitler y algunos de sus colegas en el fallido Putsch de Munich.

-¿Cuál es la diferencia entre nacionalismo y nazismo?

-Este es un tema muy difícil. Incluso porque primero requiere una respuesta a la pregunta de en qué punto el patriotismo fluye hacia el nacionalismo (repugnante en sí mismo). Después de todo, una persona normal quiere estar orgullosa del hecho de que pertenece a esta o aquella gente, amarlo, ¿de qué otra manera vivir? Intentaré responder a esta pregunta con el ejemplo de los alemanes.

Los alemanes, en comparación con otras naciones europeas, durante mucho tiempo no lograron crear un Estado nacional. Aquellos que se sentían alemanes y preocupados por el destino de su pueblo (y estos eran principalmente intelectuales educados) vivían en la ilusión de pertenecer al Primer Reich (en terminología posterior), el Sacro Imperio Romano Germánico de la Nación Alemana , que, como Voltaire señaló que en realidad no era "ni santo, ni romano, ni imperio".

Sin embargo, formalmente, el Reich existió durante casi mil años, hasta 1806, y se derrumbó durante el período de las conquistas de Napoleón, cuando se puso en duda la existencia misma de los estados alemanes. Esto dio un poderoso impulso no solo al patriotismo, sino también al nacionalismo de los alemanes: un sentimiento de resentimiento e ira contra un enemigo externo que obstaculiza la prosperidad de su patria. Y el nacionalismo comienza con un patriota cuando no solo ama a su pueblo, sino que odia a los demás. O todos los demás.

Paralelamente, resultó que los dos estados alemanes más grandes, las dos monarquías, austriaca y prusiana, no están dispuestas a ceder entre sí para resolver el problema de la unidad alemana. Pero Austria, como ya se mencionó, gastó toda su energía en luchar contra los movimientos nacionales en sus afueras, y Prusia, a través de los esfuerzos de Otto von Bismarck , finalmente unió a Alemania con “hierro y sangre” como resultado de una serie de guerras relámpago exitosas, incluyendo contra Austria. Así, en la década de 1870, surgió el Segundo Reich, cuyo nacimiento tuvo un efecto fatal en los alemanes, incluido el austríaco Hitler. El pueblo se puede unir por la fuerza, concluyeron.

Pero, incluso habiendo formado la unidad política, Bismarck fracasó en el arduo trabajo de crear un pueblo alemán verdaderamente unido. Los alemanes, algunos de los cuales eran protestantes, algunos católicos, nunca dejaron de sentirse bávaros, sajones y prusianos. Y entonces han cobrado fuerza los socialdemócratas, que abogan por la dictadura del proletariado y el internacionalismo. ¿Con quién? ¿Con los franceses? Que ellos mismos están ardiendo en venganza, con el deseo de llevarse las recién conquistadas Alsacia y Lorena . Pero, incluso habiendo formado la unidad política, Bismarck fracasó en el arduo trabajo de crear un pueblo alemán verdaderamente unido. Los alemanes, algunos de los cuales eran protestantes, algunos católicos, nunca dejaron de sentirse bávaros, sajones y prusianos. Y entonces han cobrado fuerza los socialdemócratas, que abogan por la dictadura del proletariado y el internacionalismo. ¿Con quién? ¿Con los franceses? Que ellos mismos están ardiendo en venganza, con el deseo de llevarse las recién conquistadas Alsacia y Lorena .

Y luego el nuevo Estado alemán recurrió al nacionalismo que, gracias al comprensible eslogan "¡Alemania debe tomar su lugar bajo el sol!", se convirtió en la visión del mundo de la mayoría de los alemanes. Para cuando se formó el Imperio Alemán, las otras grandes potencias ya se habían repartido gran parte de las colonias de ultramar, y los alemanes se unieron a sus líderes indignados por el hecho de que no tenían nada. Con este nacionalismo, se fueron a la Primera Guerra Mundial. Después de la derrota en la que este resentimiento nacional y un sentido de injusticia finalmente comenzaron a prevalecer en la mente del público... el Tratado de Versalles más difícil , como antes de la formación de un solo Estado, dejó a millones de sus antiguos ciudadanos, alemanes étnicos, fuera de Alemania.

Hitler se formó precisamente en ese cóctel de ideas de grandeza y desconocimiento de los alemanes y de Alemania en el mundo. Y él, y muchos otros, no pudieron evitar preguntarse: ¿quién tiene la culpa? ¡No mi propia gente! No, los demás tienen la culpa, los extraños, tanto los extraños que ni siquiera pueden llamarse personas. Y dio el paso principal que separa el nacionalismo del nazismo: los extraños deben ser destruidos. Como parásitos que amenazan la existencia misma de un pequeño y acogedor mundo burgués, el futuro de Alemania y, de hecho, de toda la humanidad. El reconocimiento del derecho y el deber moral absoluto de destruir pueblos enteros es lo que separa a estos dos fenómenos negativos. Hitler se formó precisamente en ese cóctel de ideas de grandeza y desconocimiento de los alemanes y de Alemania en el mundo. Y él, y muchos otros, no pudieron evitar preguntarse: ¿quién tiene la culpa? ¡No mi propia gente! No, los demás tienen la culpa, los extraños, tanto los extraños que ni siquiera pueden llamarse personas. Y dio el paso principal que separa el nacionalismo del nazismo: los extraños deben ser destruidos. Como parásitos que amenazan la existencia misma de un pequeño y acogedor mundo burgués, el futuro de Alemania y, de hecho, de toda la humanidad. El reconocimiento del derecho y el deber moral absoluto de destruir pueblos enteros es lo que separa a estos dos fenómenos negativos.

hitler-min.jpg Adolf Hitler, austríaco al rescate de Alemania.

Cómo Hitler se convirtió en Hitler

-¿Cuáles son los requisitos previos para la llegada al poder de los regímenes fascistas?

-Hay muchos de ellos, pero las proporciones son únicas para cada país. Lo que sería decisivo en uno, podría no ser de gran importancia en otro. En general, se pueden formular varios requisitos previos principales:

la crisis de la idea nacional, sentimiento de resentimiento contra el mundo, injusticia y rechazo, malicia colectiva;

la crisis económica, la caída de la producción y de los negocios, una fuerte caída del nivel de vida de casi todas las personas sin perspectivas claras de superación de este estado;

la inestabilidad social y política, la escisión de la sociedad, la crisis del sistema parlamentario hasta la parálisis, la imposibilidad de una gestión eficaz por los métodos democráticos tradicionales;

la presencia de influyentes grupos preindustriales (aristocracia, ejército, etc.), la confusión de grupos liberales en la sociedad, la crisis del liberalismo en general;

la disposición de la mayoría de la sociedad a un estado de movilización y restricción de derechos y libertades, hipernacionalismo con fe en la propia superioridad nacional, no reconocida en el mundo;

la presencia de una figura carismática para el papel de líder de la nación.

Todo esto lo vivió la República de Weimar formada en Alemania después de la 1ra. Guerra Mundial. Pero en el caso del Nacionalsocialismo, la adherencia a la ley y el deseo de orden en todo jugaron un papel trágico. Mussolini llegó al poder en Italia gracias a la "revolución en el coche cama" y la semi-mítica "marcha sobre Roma", es decir, una poderosa acción política. Un intento de Hitler en 1923 de repetir esta experiencia en Alemania ( "beer putsch" ) terminó en fracaso: no fue posible tomar el poder con la ayuda de un golpe de Estado.

El líder de los nacionalsocialistas fue a prisión y tuvo tiempo de comprender tanto el pasado como el futuro de su movimiento. Este fue un giro decisivo en su estrategia y táctica: se dio cuenta de que llamando a los alemanes a unirse por el bien de su país, uno no puede llegar al poder a través de un golpe. Solo con la ayuda de mecanismos democráticos, habiendo ganado la mayoría en la legislatura, el Reichstag, convirtiéndose en canciller, podría cambiar la Constitución, tomar más y más poder para sí mismo y eventualmente crear un "Estado ideal", donde todos en su lugar y todos trabajan armoniosamente en nombre de un futuro nacionalsocialista.

Tras salir de prisión un año y medio después, Hitler comienza a reestructurar, en primer lugar, su propio partido Nacionalsocialista de Trabajadores (sería más correcto traducir “laborista”) sobre la base de una estricta jerarquía, el principio del fuhrerismo de de arriba a abajo, la ausencia de elección y el derecho a cualquier disensión. Al mismo tiempo, participa activamente en la campaña electoral, ya que las elecciones en Alemania en ese momento se llevaron a cabo con mucha frecuencia. Tras salir de prisión un año y medio después, Hitler comienza a reestructurar, en primer lugar, su propio partido Nacionalsocialista de Trabajadores (sería más correcto traducir “laborista”) sobre la base de una estricta jerarquía, el principio del fuhrerismo de de arriba a abajo, la ausencia de elección y el derecho a cualquier disensión. Al mismo tiempo, participa activamente en la campaña electoral, ya que las elecciones en Alemania en ese momento se llevaron a cabo con mucha frecuencia.

En el verano de 1932, cuando Alemania estaba en el punto más bajo de la crisis económica, los nacionalsocialistas recibieron poco más del 33 % de los votos, convirtiéndose en la facción más grande del Reichstag. Era una prueba del apoyo de los votantes. Pasaron otros 6 meses, y el 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg, cansado de los interminables saltos del gobierno, finalmente decidió -a lo que tenía todo el derecho bajo la Constitución- nombrar al líder del partido ganador, Adolf Hitler, como canciller. Por cierto, el primer gobierno de Hitler, llamado "gobierno de concentración nacional", fue una coalición e incluía solo a tres miembros del NSDAP, incluido él mismo. Todo muy democrático, y hasta este punto estrictamente dentro de la ley.

Hindenburg & Hitler. Paul von Hindenburg y Adolf Hitler.

-¿Cómo se organizó el Estado nacionalsocialista?

-El Estado nacionalsocialista desempeñó el papel de un padre sobreprotector, con poder absoluto tanto para alentar como para castigar, sin dejar desatendida ninguna esfera de la vida humana y de la sociedad.

Para el verano de 1933, no quedaba ni un solo partido político en Alemania, excepto el NSDAP. Fueron prohibidos como "enemigos del Pueblo y el Estado" o declarados autodisolutos (como los antiguos socios de coalición de Hitler del Partido Popular Nacional Alemán), para no interferir con la construcción de una genuina "comunidad popular". Por si acaso, también se aprobó una ley que prohibía la formación de nuevas organizaciones políticas y las sancionaba. Y a fines de 1933, el NSDAP fue declarado "el portador del pensamiento estatal alemán" y se inició activamente el proceso de fusión con el estado. Se crearon células donde había al menos un par de miembros del partido. Hitler realmente creó un partido de un nuevo tipo: el partido del pueblo.

Al mismo tiempo, Hitler mantuvo cuidadosamente la cortina de la legalidad frente a todo lo que sucedía en la realidad. El Reichstag no fue destruido, pero se eligieron diputados indiscutibles solo del NSDAP y varias organizaciones de masas nacionalsocialistas a través de las cuales pasó una persona a lo largo de su vida (sobre ellos a continuación). Los diputados vestían camisas marrones y no interferían en los asuntos del Poder Ejecutivo, desde marzo de 1933, después de haber votado a favor de la aprobación de la "Ley de Poderes de Emergencia": le dio al gobierno el derecho de aprobar leyes sin aprobarlas en el Parlamento. Fue un suicidio político. La última vez que se reunió el olvidado Reichstag durante la guerra, en abril de 1942.

Unificación (los nacionalsocialistas lo llamaron la palabra Gleichschaltung, "encendido simultáneo de todas las bombillas") estaba sujeto a la vida cultural. La prensa también fue tomada muy rápidamente, ya que para los nazis todo lo que pudiera ser un medio de propaganda e influir en las mentes era de suma importancia. Solo a los miembros del NSDAP se les permitió dirigir editoriales y oficinas editoriales. En abril de 1934 se adoptó un decreto “Sobre la nivelación de los periódicos”, proclamando tres innovaciones:

el cierre de las editoriales “superfluas” “para eliminar la competencia desleal”;

prohibición de la publicación de periódicos "escandalosos";

"Arianización y comercialización" de la prensa alemana.

Se llevaron a cabo conferencias de prensa periódicas para editores y periodistas, que muy rápidamente pasaron de un intercambio de preguntas y respuestas a un dictado de qué y cómo escribir. El número de publicaciones periódicas en su conjunto disminuyó, mientras que el número de periódicos y revistas del partido creció de año en año.

Los nacionalsocialistas prestaron especial atención a la juventud. Desde la edad de 10 años, las niñas y los niños se convirtieron en miembros de las unidades juveniles de las Juventudes Hitlerianas (Juventudes Hitlerianas) y la Unión de Niñas Alemanas, sus madres podían trabajar fructíferamente en los Asuntos de la Mujer Alemana o el Movimiento de Mujeres Nacionalsocialistas, sus padres fueron a las SA , las ligas profesionales nacionalsocialistas, en su tiempo libre todavía podrían investigar el Sindicato Nacionalsocialista de conductores alemanes o, por ejemplo, los bomberos.

Nadie podía sustraerse a la actividad pública y al control total hasta las esferas más privadas de la vida humana. Todo esto tomó tiempo, invadido el fin de semana sagrado para el alemán. He aquí una anécdota de esa época: un alemán le cuenta con entusiasmo a un periodista extranjero que todos los miembros de su familia están ocupados todo el tiempo, los siete días de la semana. A su pregunta desconcertada: "¿Cuándo se reúnen todos?" - la familia responde fácilmente: "¡Oh, definitivamente una vez al año, en el congreso del partido en Nuremberg!"

Tanto Hitler como Mussolini creían sinceramente que, en principio, la libertad como tal no podía existir. Cualquier individuo es libre sólo en el marco de un todo común, es decir, mientras no cuestione y viole los postulados de la única ideología y práctica posible del régimen. Esta es una de las principales características de cualquier sistema de este tipo: reprimir duramente la disidencia. Esto fue especialmente pronunciado en Alemania, donde cualquier brote de pensamiento crítico e independencia fue exterminado con precisión y frialdad de máquina. El alemán tenía derecho a la vida ya una existencia normal sólo a condición de no oponerse por completo a este sistema, e idealmente tenía que aprobarlo y apoyarlo. Tanto Hitler como Mussolini creían sinceramente que, en principio, la libertad como tal no podía existir. Cualquier individuo es libre sólo en el marco de un todo común, es decir, mientras no cuestione y viole los postulados de la única ideología y práctica posible del régimen. Esta es una de las principales características de cualquier sistema de este tipo: reprimir duramente la disidencia. Esto fue especialmente pronunciado en Alemania, donde cualquier brote de pensamiento crítico e independencia fue exterminado con precisión y frialdad de máquina. El alemán tenía derecho a la vida ya una existencia normal sólo a condición de no oponerse por completo a este sistema, e idealmente tenía que aprobarlo y apoyarlo.

judios.jpg Quema de objetos de culto de la sinagoga de la ciudad de Mosbach. 10 de noviembre de 1938.

-En la palabra "socialismo nacional", la segunda parte trata sobre el socialismo. ¿Había algo de socialista en el régimen de Hitler?

-El socialismo es lo principal en el régimen de Hitler. La pregunta es cuál. Una característica distintiva del nacionalsocialismo fue el ardiente anticomunismo y el antimarxismo, que se basaba en la idea de que la comprensión marxista del socialismo divide y debilita al pueblo y sirve como una conspiración mundial contra la civilización. Pero incluso antes de que Hitler apareciera en la escena política de Alemania, el filósofo alemán Oswald Spengler escribió el libro 'Prusianismo y socialismo'. Y dado que está prohibido citar a Hitler en Rusia , uno puede recurrir a este trabajo en particular: ajustado al pensamiento racial extremo de Hitler, será aproximadamente lo mismo.

El socialismo, según Spengler, no es la felicidad universal, sino un orden óptimo. Desde su punto de vista, las personas desde su nacimiento no son iguales en características físicas, mentales o sociales. Y sería insensato y antinatural pretender luchar por una efímera igualdad universal, que al final no beneficiaría a nadie. Una persona debe esforzarse de todas las formas posibles para lograr solo su máximo, tomar el lugar apropiado para él de acuerdo con las condiciones iniciales, darse cuenta del límite de sus capacidades y estar satisfecho con el resultado. En esto debe ser ayudado por el Estado social, cuya tarea (en términos simplificados) es poner a cada uno en su lugar, arriba, abajo y en el medio. Apoyo y ayuda prometedora y obediente. Y elimine a los que no están de acuerdo, porque de lo contrario no funcionará todo el mecanismo.

Spengler también escribió que el socialismo real nació solo en Prusia gracias al especial "espíritu colectivo" de los prusianos, el deseo de anteponer los intereses comunes a los privados, en oposición al "tráfico" individualista generado por el "espíritu inglés" (Inglaterra fue el imperio colonial más grande del mundo y rival de Alemania en la Primera Guerra Mundial).

No se opuso al desarrollo económico de Alemania y al socialismo: una economía óptimamente organizada bajo la dirección de un Estado nacional popular también debe encontrar un equilibrio óptimo entre el propietario y el trabajo asalariado, llevarlos a compromisos mutuos en nombre de los objetivos comunes de prosperidad. Esto es posible si todos se consideran a sí mismos como parte de un todo único, y el trabajo, no como una mercancía, sino como un deber absoluto en relación con una sociedad amistosa y el estado como la encarnación de la voluntad pública. En otras palabras, todos sirven a todos y llegan a la satisfacción de sus esfuerzos y su posición.

Por supuesto, un papel muy especial en este mundo virtual no lo desempeñan tanto las personas, y más aún un individuo, sino el Estado y sus "operadores": funcionarios, cuya autoridad bajo tal régimen debería ser inquebrantable. No pueden abstraerse de la idea de servicio, por lo tanto no tienen derecho a ideales y creencias alternativas. Además, la masa individual gobernada por ellos no tiene tal derecho. En caso de inconsciencia de este último, debe haber todo un sistema de "clarificación" de sus límites y necesidades. Desindividualización total de la sociedad, control total y adhesión desesperanzada a la idea general.

Pero, ¿quién decide cuál es la idea? Ya no en las ideas de Spengler, sino en la realidad de Hitler, el "Estado sagrado del pueblo" se cerró sobre la única persona que se convirtió en su verdadera personificación: sobre la figura del Führer inamovible. Hay una sustitución de conceptos: la voluntad del pueblo es en realidad la voluntad del líder, y no al revés. Porque si la gente quiere algo que no está incluido en los planes del Führer, no tiene ni la voluntad, ni las herramientas, ni la oportunidad de transmitir su opinión a alguien que no solo está en la cima, sino que es el único que tiene la derecho a la verdad absoluta.

Al mismo tiempo, Hitler se consideraba sinceramente un nacionalsocialista, es decir, una persona que antepone el bienestar de su pueblo y lo cuida. Los alemanes deberían haber sentido cambios positivos, superando la crisis, eliminando el desempleo, mejorando el clima moral, logrando estabilidad y orden. Y se hizo. Con un matiz: de ahora en adelante, solo aquellos que demostraron su "pureza de sangre" podrían ser una persona en este mundo, el resto no tendrá derecho a nada, a la vida misma. Incluidos los "verdaderos arios" de sangre, pero traidores a su pueblo, que se atrevieron a resistir lo que estaba pasando.

nacionalsocialismo.jpeg Adolf Hitler y algunos integrantes de la conducción nacionalsocialista en 1930.

-¿Es cierto que hubo un milagro económico en Alemania bajo Hitler? ¿Y en otros países fascistas?

-No hubo milagro económico, es decir, un crecimiento superrápido de los indicadores, bajo el nacionalsocialismo, pero sí se produjo el auge y la reactivación de la economía, que coincidió en gran medida con la reactivación de la Wehrmacht. Es cierto que esto ya sucedió en la segunda mitad de la década de 1930, más cerca de la guerra, pero de todos modos, con la frase "padre consiguió un trabajo, no hay nada más que hablar", las personas mayores todavía comienzan y terminan las explicaciones de cómo ellos siguió a Hitler.

Podemos hablar de los detalles durante mucho tiempo, pero las principales palancas son las mismas: unificación, movilización y control estatal. Todas las funciones de coordinación de la producción, distribución de materias primas y comercialización de productos terminados se delegaron en gran medida al estado. Los propietarios a menudo soportan esto con bastante facilidad, ya que la integración en el sistema también proporciona ventajas considerables, especialmente durante una crisis.

En una variante más suave, pero más larga, el mismo proceso tuvo lugar en Italia. Tenemos que admitir que bajo ciertas condiciones, los regímenes autoritarios y aún más dictatoriales parecen tener palancas de influencia más efectivas en la economía. Pero no por mucho. En una variante más suave, pero más larga, el mismo proceso tuvo lugar en Italia. Tenemos que admitir que bajo ciertas condiciones, los regímenes autoritarios y aún más dictatoriales parecen tener palancas de influencia más efectivas en la economía. Pero no por mucho.

Al mismo tiempo, solo por la sumisión y las llamadas al servicio, nadie podría no solo movilizar, sino incluso inspirar durante mucho tiempo. A saber, la inspiración de las masas y la movilización sobre su base es el objetivo de tales regímenes. Después de todo, con un pueblo espiritualmente movilizado, idealmente una comunidad de fanáticos, puedes hacer lo que quieras. La diferencia entre los regímenes de la persuasión fascista de todos los anteriores es que tal sistema no sólo es deseable - es vital que tenga un consenso con la abrumadora mayoría de la nación. Sin el consentimiento de las masas, es impotente, no logrará sus objetivos. Además, este consentimiento no debe ser pasivo, sino activo. El régimen debe obligarse a sí mismo a amar, estar orgulloso y seguirlo sin cuestionar.

Por lo tanto, el sello distintivo del nacionalsocialismo fue una política social activa y sin precedentes en Alemania y el mundo occidental en su conjunto. Se construyeron viviendas para trabajadores, se concedieron préstamos a familias jóvenes y prestaciones a familias con niños, el desempleo no se superó de inmediato, sino que se superó. Los alemanes finalmente regresaron al nivel de vida anterior a la guerra, se introdujeron las vacaciones pagadas.

Bajo el patrocinio del partido y el Estado, se creó toda una organización con el elocuente nombre de "Fuerza a través de la alegría". Solo una persona alegre con ojos ardientes y un corazón cálido puede ser fuerte, dijo su líder Robert Ley. Y los trabajadores y campesinos, la clase media baja, recorrieron toda Alemania en viajes baratos y, de hecho, antes el lujo del turismo y la recreación organizada solo estaba disponible para las clases adineradas. El coste de un crucero semanal en un barco o de unas vacaciones en la montaña se ajusta al tamaño del salario medio de un trabajador. Los beneficios se debían a los miembros de la familia, y el descanso era especialmente bienvenido por toda una empresa o firma. Al mismo tiempo, el propietario necesariamente pagó varios lugares para sus empleados con sus propios fondos. Y todo funcionó para un objetivo: acuerdo con el resto de la política, incondicional e irrevocable.

juventud socialista.jpeg Jóvenes nacionalsocialistas abusando de una Biblioteca.

-¿Qué tan fuertes fueron la represión y el terror bajo Hitler?

- Ni una sola dictadura del siglo XX pudo ganar el reconocimiento masivo y formar un consenso con la gente única y predominantemente sobre el miedo y el terror. Es poco probable que la mayoría de los alemanes hubieran seguido a quienes sugirieron que en enero de 1933 enviaran inmediatamente a su vecino judío con niños a la cámara de gas. La gran pregunta es si considerarían judío a este vecino si fuera cristiano, peleara en el ejército alemán en los frentes de la Primera Guerra Mundial y en general fuera una buena persona, si no un amigo. Así que la formación de órganos de violencia y terror, el repliegue del sistema de denuncia y la creación de una atmósfera de intimidación no fue nada rápida. Aunque los nacionalsocialistas nunca ocultaron sus intenciones y actitudes ideológicas.

A finales de febrero de 1933, cuando Hitler ya había llegado al poder y se preparaban nuevas elecciones parlamentarias, se incendió el edificio del Reichstag en Berlín. Los comunistas fueron acusados de esto, se aprobó una ley sobre restricciones a los derechos y libertades civiles, incluidos los arrestos preventivos sin la sanción de un fiscal. El Partido Comunista como partido de terroristas fue prohibido y sus líderes y figuras conocidas fueron arrestados.

Junto a ellos, en el auge del “renacimiento nacional”, arrestaron, aislaron y expulsaron de las grandes ciudades elementos “asociales”, según las ideas de entonces: en su mayoría eran prostitutas, vagabundos y homosexuales. Ya en marzo se estableció el primer campo de concentración en Dachau. El nuevo Ministerio de Propaganda, organizado a principios de febrero, encabezado por Joseph Goebbels, logró presentar estas dos primeras y menos significativas olas de terror como una limpieza de la sociedad alemana.

A juzgar por las memorias de los contemporáneos, muchos lo tomaron así, porque los comunistas no solo participaron activamente en la política alemana, sino que realmente inspiraron el agravamiento de la situación. Y el Komintern , dirigido desde Moscú, en general, intentó repetidamente organizar una revolución proletaria “correcta” en Alemania. Entonces, los alborotadores de la paz de los burgueses sin ningún problema lograron ser "eliminados" de la sociedad. A juzgar por las memorias de los contemporáneos, muchos lo tomaron así, porque los comunistas no solo participaron activamente en la política alemana, sino que realmente inspiraron el agravamiento de la situación. Y el Komintern , dirigido desde Moscú, en general, intentó repetidamente organizar una revolución proletaria “correcta” en Alemania. Entonces, los alborotadores de la paz de los burgueses sin ningún problema lograron ser "eliminados" de la sociedad.

A esto le siguió un boicot en abril a las tiendas y negocios judíos alemanes. Es más, ni ellos mismos sufrieron más la “indignación popular”, sino aquellos “irresponsables” alemanes que ignoraron los llamados y prohibiciones. Fueron fotografiados, colgados cuadros en las calles, insultados y humillados. No hubo víctimas, pero gradualmente tales medidas, junto con la adopción de las primeras leyes antisemitas, la expulsión de los judíos alemanes de ciertas áreas de la vida, comenzaron a funcionar. Pocas personas querían ser condenadas al ostracismo, especialmente cuando la vida a su alrededor parecía estar mejorando.

En los mismos días, se adoptó una ley sobre la "restauración de los funcionarios profesionales", según la cual solo las personas de origen ario (alemanes) podrían estar al servicio del estado. Incluso los profesores de gimnasia estaban incluidos en el grupo privilegiado de funcionarios. Todos ellos debían presentar un "pasaporte de antepasados", un libro genealógico familiar llenado y confirmado por los sellos de los departamentos, donde se registraban los nombres, apellidos, fechas de matrimonio y defunción. El archivo y la preservación de fondos en el país estaban en su mejor momento, por lo que Alemania fue arrastrada por una ola de búsqueda de sus antepasados hasta 1801, y si una persona quería unirse a las SS , entonces hasta 1751.

En 1935, se aprobaron las Leyes Raciales de Nuremberg, privando a los judíos alemanes e incluso a las personas de origen mixto de la ciudadanía alemana. Estas leyes pusieron bajo la ideología del antisemitismo y la teoría racial una base legislativa. Ahora había un conjunto tan importante de reglas y leyes para el laico alemán, que debería ser considerado un judío completo, quién era la mitad, con quién tratar y qué seguiría. Sin la confirmación de la “pureza de sangre”, era imposible registrar el nacimiento de un niño “ario”, casarse, recibir atención médica, trabajar en instituciones gubernamentales, afiliarse a cualquier organización, hasta coros o gremios deportivos.

Luego hubo una breve pausa en la propaganda antisemita, durante los Juegos Olímpicos de 1936. Después de eso, comenzó un proceso aplastante de expulsión de los judíos de la vida de Alemania.

gitanos.jpeg Gitanos esperando ser trasladados a un campo de concentración.

-¿Las represiones fueron sólo contra los judíos y la oposición?

-No. Si hablamos de persecución racial, entonces, en la misma escala que los judíos, fue sometida, y casi por las mismas razones, principalmente a los gitanos. De las demás categorías, vale la pena mencionar a los homosexuales, ya que no fueron sujetos a “reeducación”, sino que fueron enviados inmediatamente a campos de concentración. Además, los testigos de Jehová fueron reprimidos (por rechazar el saludo nacionalsocialista, participar en las actividades de las nuevas estructuras y servir en el ejército), así como los enfermos terminales, por razones de "higiene racial".

Pero el miedo y el terror penetraron gradualmente en la vida cotidiana de todos los "Volksgenosse" -miembros de la "comunidad del pueblo"- incluso si eran arios. Las declaraciones descuidadas podrían dar lugar a privaciones materiales y de otro tipo. Al mismo tiempo, los nacionalsocialistas seguían adheridos a su propio “mito de sangre” y realizaban serias represiones contra los arios sólo si su comportamiento daba razones igualmente serias para asumir su “inutilidad”, e incluso peligro para el resto de los miembros. de la “comunidad del pueblo”.

Al mismo tiempo, la sociedad, aparentemente, no tuvo una imagen completa del terror nazi durante mucho tiempo. El miedo a la Gestapo y los campos de concentración se alimentaba principalmente de vagos rumores, y las personas enviadas allí no regresaban o no decían nada. La mayoría de los contemporáneos de esos eventos acordaron más tarde que algo definitivo sobre los campos de concentración se supo solo en la década de 1940, aparentemente, ya después de la adopción de la "Solución final a la cuestión judía" en enero de 1942.

Sí, muchos alemanes sintieron vergüenza por los pogromos de las tiendas judías y la quema de sinagogas, no ocultaron su disgusto en casa y su rechazo a este aspecto de la política racial nazi. Pero después de todo, alguien llevó a cabo estos pogromos, incendios y deportaciones, y alguien cerró las puertas y ventanas, sin querer darse cuenta de lo que sucedía alrededor. Y la mayoría de los alemanes no tenían objeciones a la superioridad de la raza alemana en principio. Sí, muchos alemanes sintieron vergüenza por los pogromos de las tiendas judías y la quema de sinagogas, no ocultaron su disgusto en casa y su rechazo a este aspecto de la política racial nazi. Pero después de todo, alguien llevó a cabo estos pogromos, incendios y deportaciones, y alguien cerró las puertas y ventanas, sin querer darse cuenta de lo que sucedía alrededor. Y la mayoría de los alemanes no tenían objeciones a la superioridad de la raza alemana en principio.

Durante la llamada 'arianización', es decir, cuando los judíos fueron privados de una cantidad cada vez mayor de derechos y propiedades, los alemanes, no sin alegría, se instalaron en apartamentos vacíos por una tarifa exigua, compraron autos baratos y radios que los judíos ya no podían. propio. Luego se llevarán la ropa y las pertenencias de los deportados para sus hijos, porque lo bueno desaparecerá, lo que los dueños que se fueron “a trabajar” (tal fue la explicación oficial del robo a los campos de exterminio) probablemente nunca necesitarán.

Como resultado, la impotencia de los disidentes se combinó con métodos de intimidación, así como con el genuino conformismo de la mayoría. La gente temía no solo el castigo severo, sino simplemente la pérdida de una existencia cómoda. Pero al mismo tiempo, su propia vida, que iba en aumento, les sentaba bastante bien: el terror no afectó la vida de los conformistas con "sangre aria". Todo esto junto durante mucho tiempo creó una imagen de asombrosa unanimidad pública.

Reichstagssitzung Rede_Adolf_Hitler.jpg Adolf Hitler le declara la guerra a USA.

-¿Hitler no podría iniciar una guerra? ¿Por qué no organizar un Holocausto?

-No pude. Y ninguno de estos podría evitarse. Hitler nunca dudó de la inevitabilidad de una nueva guerra por la decisión final sobre el "nuevo orden" y el lugar apropiado de Alemania en el mundo. Como no dudó de la victoria incondicional de los alemanes, porque creía que eran superiores a todos los demás pueblos. Incluso debido a la unidad y cohesión de la sociedad alemana en torno a los objetivos e ideales del nacionalsocialismo.

La guerra le parecía a él, que se formó en muchos aspectos precisamente en los frentes de la Primera Guerra Mundial, como un eterno destino alemán, del que debería estar orgulloso. Las razones de la terrible derrota que los alemanes sufrieron en 1918 por Hitler fueron, en primer lugar, la falta de unidad dentro de Alemania, y solo en segundo lugar, las maquinaciones de traidores y enemigos raciales. Ambas causas tenían que ser eliminadas primero, y luego la situación corregida a escala global. Lo que trató de hacer al iniciar una guerra.

-Preguntas vergonzosas sobre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial ¿La URSS atacó a Polonia y quién inició la guerra?

-El tema del Holocausto está conectado con la presentación de los mitos y fundamentos más repugnantes del nazismo y su antisemitismo patológico. Recordemos el significado sagrado para los nacionalsocialistas del concepto de Estado como portavoz del alma y el orden del pueblo mítico. Y así partieron del mismo postulado en la valoración de todos los demás pueblos. Pero los judíos fueron privados de su estado nacional durante muchos siglos y, a pesar de todos los excesos, existieron con mucho éxito dentro de otros, ya en el siglo XX, a menudo ocupaban posiciones de liderazgo en el poder, la economía y la cultura.

Todo esto para el Führer y sus fanáticos significó, por un lado, evidencia de la inferioridad biológica y social de este pueblo en particular, y al mismo tiempo de los gitanos (pero no jugaron un papel tan activo en la vida pública). Por otro lado, dio lugar a temores patológicos de una conspiración global para compensar esto, para establecer su dominio.

A los judíos se les atribuyó lo que los mismos líderes del Reich querían hacer. Por lo tanto, su desplazamiento y eliminación por tener una sangre y un alma fundamentalmente “diferentes” era inevitable. Otra cosa es que fue la destrucción física que no se planeó desde el principio: se discutieron proyectos de reasentamiento. Pero con la acumulación de fracasos y la vaguedad de su propia dominación mundial en 1942, se tomó tal "decisión final".

Armia_Czerwona,_Wehrmacht.jpg El general alemán Heinz Guderian y el brigada soviético Semión Krivoshein durante el desfile conjunto en la ciudad ocupada de Brest el 22 de septiembre de 1939.

Sobre el antisemitismo contemporáneo

-¿Es antisemitismo condenar el Holocausto pero desaprobar las políticas de Israel? ¿Es cierto que los nazis eran rusófobos y querían destruir a todos los eslavos?

-Si y no. Los nacionalsocialistas no consideraban a los eslavos un pueblo de pleno derecho y los colocaron en la base de su pirámide racial. Al mismo tiempo, a diferencia de los judíos y los gitanos, no se les negaron por completo los signos "humanos". Eran percibidos como pueblos corrompidos por "impurezas asiáticas en la sangre" y completamente desprovistos de las habilidades de gestión que los propios alemanes poseían en abundancia. Por lo tanto, los nacionalsocialistas vieron toda la historia de los eslavos a través del prisma del contacto con los alemanes y el papel de estos últimos.

En relación con Rusia, esto significó la prioridad incondicional de la teoría normanda (también consideraban arios a los vikingos) y la creencia de que era necesario un control total sobre sus habitantes, que no eran capaces de gobernarse a sí mismos.

Los nazis consideraron el Estado soviético como un intento de implementar una conspiración marxista-judía mundial y una prueba de la inferioridad de los eslavos, que no podían mantener su propio imperio. Aunque Hitler tenía cierto respeto por las ambiciones de Stalin respecto a la devolución de los territorios de la Rusia zarista.

La opresión de los invasores fue dura para los pueblos de todos los territorios y países que la Wehrmacht, y más aún las tropas de las SS, ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. En todas partes funcionó la idea de la superioridad racial de los alemanes y el desprecio por los pueblos conquistados. Prácticamente no hubo excepciones, aunque los germanos valoraron a todas las naciones por el grado de presencia de elementos de “sangre aria” en ellas, por tanto, cabía esperar cierta indulgencia para aquellas en cuyo origen participaron en mayor medida los antiguos germanos (por ejemplo, los daneses). Por supuesto, siempre que no haya resistencia. A medida que empeoraba la situación en los frentes, los nacionalsocialistas se vieron obligados a prestar cada vez más atención a la formación de formaciones nacionales controladas por la Wehrmacht, pero aun así, esta práctica no se utilizó mucho. La opresión de los invasores fue dura para los pueblos de todos los territorios y países que la Wehrmacht, y más aún las tropas de las SS, ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. En todas partes funcionó la idea de la superioridad racial de los alemanes y el desprecio por los pueblos conquistados. Prácticamente no hubo excepciones, aunque los germanos valoraron a todas las naciones por el grado de presencia de elementos de “sangre aria” en ellas, por tanto, cabía esperar cierta indulgencia para aquellas en cuyo origen participaron en mayor medida los antiguos germanos (por ejemplo, los daneses). Por supuesto, siempre que no haya resistencia. A medida que empeoraba la situación en los frentes, los nacionalsocialistas se vieron obligados a prestar cada vez más atención a la formación de formaciones nacionales controladas por la Wehrmacht, pero aun así, esta práctica no se utilizó mucho.

reichsmark.jpg Reichsmark, la moneda del Führer y el 3er. Reich.

-¿Los regímenes fascistas se han ido para siempre?

-Desafortunadamente, esto es casi imposible. Hay demasiado atractivo en el llamamiento a la unidad nacional y la movilización, la línea entre el nacionalismo y el fascismo es demasiado delgada, incluso en su versión italiana más suave. Y hay demasiadas personas que están dispuestas a renunciar con confianza a sus intereses por el bien común, de lo contrario, la civilización humana habría terminado hace mucho tiempo. Hay muchos otros, los que siempre encuentran más fácil buscar al culpable y al enemigo en otra persona, y no en ellos mismos, los que están dispuestos no a razonar, sino a obedecer y justificar sus acciones por órdenes de arriba.

Pero todo esto no significa fascismo. Los historiadores están categóricamente en contra de las etiquetas, especialmente las tan odiosas como el fascismo. Colocado a ciegas, sin un análisis serio y un análisis de los hechos, el estigma solo aumenta la cantidad de violencia y odio en el mundo moderno.

Pero cualquier llamado a grandes objetivos, a la unidad popular, y más aún a las tesis sobre el excepcionalismo nacional, debe ser cuidadosamente considerado por lo que realmente hay detrás de ellos: bueno o malo.