Murió Paco Rabanne, el metalúrgico de la moda

paco rabanne.jpg Los primeros diseños futuristas de Paco Rabanne, la piedra angular de su estilo

Rabanne fue una figura clave en el movimiento de moda de la era espacial de la década de 1960, conocido por usar metal y otros materiales inverosímiles en sus atuendos. Se asoció con Puig en 1968 y lanzaron su primera fragancia juntos un año después, lo que dio lugar a una línea de perfumes que sigue siendo una de las más populares a nivel mundial en la actualidad.

Por otra parte, Marc Puig, presidente del conglomerado, también acercó sus exequias verbales por el diseñador en el comunicado sobre su fallecimiento:

Una personalidad importante en la moda, la suya fue una visión atrevida, revolucionaria y provocadora, transmitida a través de una estética única Una personalidad importante en la moda, la suya fue una visión atrevida, revolucionaria y provocadora, transmitida a través de una estética única

Paco Rabanne: Abuela chamán, padre anti-franquista y metalúrgico de Coco Chanel

El diseñador español tuvo un sinfín de peculiaridades en torno a su vida. Bautizado por Coco Chanel como el metalúrgico de la moda, se labró un lugar especial en ese selecto mundo, armado simplemente con unas pinzas y planchas de metal.

Adepto al esoterismo, Rabanne también se hizo un nombre a través de sus excéntricas declaraciones. Durante una entrevista en 2005, develó un poco de la particular genealogía de su familia:

Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés

gaga audrey paco rabanne.jpg De Audrey Hepburn a Lady Gaga, Paco Rabanne vistió a las mujeres más únicas del ambiente artístico. Su logro más icónico son los outfits de Barbarella, usados por Jane Fonda

Rabanne tuvo contacto con la moda desde temprana edad, puesto que su madre trabajó como costurera para Cristóbal Balenciaga, mientras que su padre, el general Rabaneda-Postigo, estaba a cargo del cuartel militar de Guernica durante la guerra civil española. Fue fusilado por las tropas franquistas en 1936. En 1939, la familia buscó refugio en Francia.

Estudió y se diplomó en Bellas Artes en París (sección arquitectura). Empieza diseñando accesorios, joyas, corbatas y botones para Dior, Saint-Laurent o Cardin. Luego decide lanzarse por su cuenta al mundo de la moda, con la idea de introducir nuevos materiales y técnicas.

En un desfile que causa sensación en 1966 presenta 12 vestidos hechos “con materiales contemporáneos”. El provocador show, abre una ventana para nuevos fabrics y modelos negras que bailan sin zapatos, creando un éxito arrollador a su alrededor.

elle portada paco rabanne.webp

Paco tenía muy en claro su performance Camp a la hora de desarrollar sus diseños, de hecho, sus primeros vestidos metálicos pesan más de 30 kg. Ese mismo año, todos brillos del fashion business apuntan hacia él cuando la modelo y cantante Françoise Hardy posa para la revista “Elle” con un traje de baño rectangular de plástico blanco.

El adios a Paco Rabanne: Hablar con Dios es como hacer perfume

El negro era su marca registrada, bata y pantalón a juego en cualquier época del año. El arte de Paco Rabanne consistió en usar materiales de tipos y formas poco convencionales: Hace flores con visón o colas de zorro, tejía el metal para hacer suéteres o vestía a las modelos con cotas de malla, pero su hit número uno fue con los perfumes.

En 1968 firmó un contrato con la marca de fragancias española Puig y lanza “Calandre”. Con esta incursión en el nicho tiene éxito, y pasa a ser su nueva identidad. En 1986, Puig, que ya tenía en su haber las marcas Nina Ricci o Carolina Herrera, así como los perfumes de Prada y Comme des Garçons, compró la totalidad de la casa Rabanne.

barbarella jane fonda.jpeg

De todas formas, Paco no se detiene, y traslada sus diseños al mundo del cine. Los icónicos outfits de Jane Fonda en Barbarella son parte del sello metalúrgico de Rabanne, junto con el vestuario en “Dos o tres cosas que sé de ella”, de Jean-Luc Godard.

Por supuesto, que la vida de este diseñador estuvo llena de dichos extravagantes. Paco Rabanne creía en la reencarnación, aseguraba que había sido una prostituta amante del rey Luis XV en una de sus vidas pasadas, que había visto a Dios, y que recibió la visita de extraterrestres. En el '99 anunció en uno de sus libros la destrucción de París a causa de la caída de la estación espacial Mir, apoyándose en una lectura muy personal de las profecías de Nostradamus.

Ese mismo año la casa abandona su actividad alta costura para centrarse en el prêt-à-porter, que confía a Rosemary Rodriguez. Poco a poco Paco Rabanne se aleja del diseño, pero sigue apegado al mundo de la moda al formar parte de jurados de festivales, donde le gustaba dirigirse a las generaciones más jóvenes:

¡Sed audaciosos como lo fuimos en nuestra época con Pierre Cardin, Saint Laurent o Courrèges! ¡Sed osados! ¡Buscad sin cesar! Para hacerse un nombre e imponerse no puedes copiar ¡Sed audaciosos como lo fuimos en nuestra época con Pierre Cardin, Saint Laurent o Courrèges! ¡Sed osados! ¡Buscad sin cesar! Para hacerse un nombre e imponerse no puedes copiar

