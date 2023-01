Los Addams en doble luto: Murió la primera Merlina

Murió Lisa Loring, la actriz que moldeó a Merlina Addams

Loring fue el anteproyecto para la Merlina pálida y con trenzas en el cabello, después de ser elegida para la comedia de situación The Addams Family en 1964. Asumió el papel cuando tenía seis años e interpretó al ácido y brutalmente honesto personaje hasta que terminó el programa dos años más tarde.

En 1977, apareció como Wednesday Sr. en la película para televisión Halloween with the New Addams Family.

Los gestos faciales displicentes del personaje de Loring, basada en las caricaturas de Charles Addams en el diario New Yorker, allanaron el camino para otras actrices incluida Christina Ricci, quien interpretó a Merlina en la exitosa película de 1991 The Addams Family y su secuela, Addams Family Values.

Murió Merlina: El baile icónico de TikTok estuvo inspirado en Lisa Loring

Incluso Jenna Ortega dijo que su versión del ícono de la cultura pop también tomó elementos de la interpretación de Loring, más específicamente en la forma de desplazarse y en el icónico baile que fue imitado por millones en TikTok y que continúa siendo tendencia.

Luego del estreno de Wednesday, la comedia de terror de Netflix, dirigida por Tim Burton, Ortega confesó estos guiños del personaje sesentero durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en diciembre del 2022:

WEDNESDAY Dance 1960 vs NOW

Le rendí homenaje a Lisa Loring, la primera Wednesday Addams. Hice un poco del caminado que ella hace

Según The Hollywood Reporter, Loring nació como Lisa Ann DeCinces en las Islas Marshall y recibió su nombre artístico cuando comenzó a modelar a los 3 años.

Después de su paso como Wednesday en The Addams Family, Loring se unió a la sitcom de la comediante Phyllis Diller, The Pruitts of Southampton. Más tarde consiguió un papel recurrente en As the World Turns, interpretando a Cricket Montgomery.

