Murió David Soul, protagonista de "Starsky & Hutch"

David Soul más allá del Detective “Hutch”

La carrera artística de David Soul comenzó a generar repercusión a partir de sus intervenciones en el programa "The Merv Griffin Show" en 1967, donde aparecía cantando, ocultando su rostro con un pasamontañas. "Me llamo David Soul, y quiero ser conocido por mi música", era su explicación.

Más tarde, a principios de la década de '70, intervino en numerosas series de televisión, como "Here Come the Brides", "Owen Marshall: Counselor at Law", entre otras. En cuanto al cine, se destacan sus papeles en "Magnum Force" junto a Clint Eastwood, y su protagonismo en la miniserie "Salem's Lot", basada en la novela homónima de Stephen King.





David Soul - Don't Give Up On Us



Además, es preciso recordar que también se destacó como cantante n la que se destacan los temas "Don't Give Up on Us" y "Silver Lady".

Sin embargo, su declive artístico en la década siguiente al caer en el alcoholismo. Sin embargo, siguió apareciendo en episodios de series de televisión y en la película "In The Line Of Duty: The FBI Murders".

