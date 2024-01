Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro en crisis

Rodolfo Barra fue convocado al servicio de Javier Milei cuando se encontraba casi retirado de la profesión, evaluando fusionar su estudio con el de los Corach. La idea de un líder político juvenil carismático y de extrema derecha, le atrajo. Él no reparó en que Javier Milei siempre fue una construcción del marketing de Santiago Caputo: no es juvenil, tiene 53 años, es más grande que Sergio Massa; y, si bien se autoproclamó anarco-libertario, no lo era tanto cuando intimaba con Guillermo Nielsen y Diego Giacomini. Ni antes, cuando colaboraba con Daniel Scioli. Sin embargo Barra, Movimiento Nacionalista Tacuara de joven, se entusiasmó. En un escenario con déficit de recursos humanos calificados, él terminó, por antecedentes y prestigio, Procurador del Tesoro.