Misiles y vacunas: Cuando Raytheon parece Moderna

The New York Times ya planteó que si bien USA abrió una cuenta corriente para Ucrania para girar en descubierto hasta US$ 43.000 millones, ese monto no será renovado ni ampliado. En tanto, la agencia de noticias rusa RIA Novosti se preguntó si USA repondría el material bélico suministrado a Kiev que sea destruido por los bombardeos que realiza Moscú. Muy importante esto para Vladimir Putin porque él está buscando bombardear las baterías del sistema Himars, que USA suministró a Ucrania para bombardear la retaguardia rusa, específicamente sus centros de comando.