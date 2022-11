Guerra sin fin: Abril 2023, nuevas armas para Ucrania

El ejército ucraniano, señaló Kuznetsov, es abastecido por 30 países miembros de la OTAN, incluido Luxemburgo, cuyas fuerzas armadas suman 500 personas, y hasta países como Australia y Nueva Zelanda.

"Además, no debemos olvidar que muchos países de Asia y África, desde Afganistán hasta Malí, a través de terceros, vendieron a Ucrania sus stocks de armas soviéticas y rusas. Pero Ucrania, de una forma u otra, no gestionó en forma inteligente la abundancia de material".

ucrania.jpg Ciudad de Lviv, Ucrania, sin energía eléctrica.

Boeing al rescate

En ese contexto, la agencia Reuters publicó una información en exclusiva:

"El Pentágono está considerando una propuesta de Boeing para suministrar a Ucrania bombas de precisión pequeñas y baratas instaladas en cohetes abundantemente disponibles, lo que permitiría a Kiev atacar muy por detrás de las líneas rusas mientras Occidente lucha por satisfacer la demanda de más armas.

Los inventarios militares de USA y sus aliados se están reduciendo, y Ucrania enfrenta una necesidad cada vez mayor de armas más sofisticadas a medida que avanza la guerra. El sistema propuesto por Boeing, denominado Bomba de Pequeño Diámetro Lanzada desde Tierra (GLSDB, por sus siglas en inglés de Ground-Launched Small Diameter Bomb), es uno de aproximadamente media docena de planes para poner en producción nuevas municiones para Ucrania y los aliados de Europa del Este, dijeron fuentes de la industria. Los inventarios militares de USA y sus aliados se están reduciendo, y Ucrania enfrenta una necesidad cada vez mayor de armas más sofisticadas a medida que avanza la guerra. El sistema propuesto por Boeing, denominado Bomba de Pequeño Diámetro Lanzada desde Tierra (GLSDB, por sus siglas en inglés de Ground-Launched Small Diameter Bomb), es uno de aproximadamente media docena de planes para poner en producción nuevas municiones para Ucrania y los aliados de Europa del Este, dijeron fuentes de la industria.

Aunque Estados Unidos ha rechazado las solicitudes del misil ATACMS, con un alcance de 297 km (185 millas), el alcance de 150 km (94 millas) del GLSDB permitiría a Ucrania alcanzar objetivos militares valiosos que han estado fuera de su alcance y ayudaría a continuar presionando sus contraataques interrumpiendo las áreas de retaguardia rusas.

GLSDB podría entregarse ya en la primavera (boreal) de 2023, según un documento revisado por Reuters y tres personas familiarizadas con el plan. Combina la bomba de pequeño diámetro GBU-39 (SDB) con el motor de cohete M26, los cuales son comunes en los inventarios de USA.

Doug Bush, el principal comprador de armas del Ejército de USA, dijo a los periodistas en el Pentágono la semana pasada que el Ejército también estaba buscando acelerar la producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros, que actualmente solo se fabrican en instalaciones gubernamentales, al permitir que los contratistas de defensa los construyan.

La invasión de Ucrania aumentó la demanda de armas y municiones fabricadas en USA, mientras que los aliados en Europa del Este están "haciendo muchos pedidos" de una variedad de armas para abastecer a Ucrania, agregó Bush.

artilleria ucraniana.jpeg Artillería ucraniana empujando.

“Se trata de obtener cantidad a bajo costo”, dijo Tom Karako, experto en armas y seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Él dijo que la caída de los inventarios de USA ayuda a explicar la prisa por obtener más armas ahora, y dijo que las reservas están "bajando en relación con los niveles que nos gusta tener a mano y ciertamente a los niveles que vamos a necesitar para disuadir un conflicto con China".

Karako también señaló que la salida de USA de Afganistán dejó muchas bombas lanzadas desde el aire disponibles. No se pueden usar fácilmente con aviones ucranianos, pero "en el contexto actual, deberíamos buscar formas innovadoras de convertirlos en capacidad de separación".

Aunque ya se han fabricado un puñado de unidades GLSDB, existen muchos obstáculos logísticos para la adquisición formal. El plan de Boeing requiere una exención de concurso de precios, lo que exime al contratista de una revisión en profundidad que garantice que el Pentágono obtenga el mejor trato posible. Cualquier acuerdo convencional requeriría que al menos 6 proveedores aceleraran los envíos de sus piezas y servicios para producir el arma rápidamente.

Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) - Gives revolutionary long range precision strike

Un portavoz de Boeing se negó a comentar. El portavoz del Pentágono, Tim Gorman, se negó a comentar sobre proporcionar cualquier "capacidad específica" a Ucrania, pero dijo que Estados Unidos y sus aliados "identifican y consideran los sistemas más apropiados" que ayudarían a Kiev.

GLSDB está desarrollado por SAAB AB y Boeing Co desde 2019, mucho antes de la invasión, que Rusia llama una "operación especial". En octubre, el presidente ejecutivo de SAAB, Micael Johansson, dijo sobre GLSDB: "Estamos esperando contratos inminentemente en breve".

Según el documento, una propuesta de Boeing al Comando Europeo de USA (EUCOM), que supervisa las armas que se dirigen a Ucrania, los componentes principales del GLSDB provendrían de las existencias actuales de USA.

El motor de cohete M26 es relativamente poderoso, y el GBU-39 cuesta alrededor de US$ 40.000 cada uno, lo que hace que el GLSDB completo sea económico y sus componentes principales estén fácilmente disponibles. Aunque los fabricantes de armas están luchando con la demanda, esos factores hacen posible producir armas a principios de 2023, aunque a un ritmo bajo de producción.

GLSDB está guiado por GPS, puede vencer algunas interferencias electrónicas, se puede usar en todas las condiciones climáticas y se puede usar contra vehículos blindados, según el sitio web de SAAB. El GBU-39, que funcionaría como la ojiva del GLSDB, tiene pequeñas alas plegables que le permiten planear más de 100 km si se deja caer desde un avión y objetivos tan pequeños como 3 pies de diámetro (0,9 metro).

HIMARS-Creditos-Lockheed-Martin.jpg HIMARS, del Pentágono para Ucrania.

En una planta de producción en la zona rural de Arkansas, Lockheed Martin está redoblando los esfuerzos para satisfacer la creciente demanda de lanzacohetes móviles conocidos como HIMARS, que han tenido éxito en atacar líneas de suministro, puestos de mando e incluso tanques individuales rusos. El contratista de defensa N° 1 de USA está trabajando en los problemas de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra para duplicar la producción a 96 lanzadores al año.

Lockheed Martin ha publicado más de 15 puestos de trabajo relacionados con la producción de HIMARS, incluidos ingenieros de calidad de la cadena de suministro, analistas de compras e ingenieros de pruebas, según su sitio web.

"Hemos realizado inversiones en términos de infraestructura en la fábrica donde construimos HIMARS", dijo Becky Withrow, líder de ventas en la unidad de misiles de Lockheed Martin.

A pesar del aumento de la demanda, el director financiero de Lockheed Martin dijo a Reuters en julio que no esperaba ingresos significativos inducidos por Ucrania hasta 2024 o más allá. El director financiero de Raytheon Corp (RTX.N), otro importante contratista de defensa de USA, se hizo eco de esa línea de tiempo en una entrevista con Reuters este verano 2022(boreal). A pesar del aumento de la demanda, el director financiero de Lockheed Martin dijo a Reuters en julio que no esperaba ingresos significativos inducidos por Ucrania hasta 2024 o más allá. El director financiero de Raytheon Corp (RTX.N), otro importante contratista de defensa de USA, se hizo eco de esa línea de tiempo en una entrevista con Reuters este verano 2022(boreal).

HIMARS dispara misiles del Sistema de Lanzamiento de Cohetes Múltiples Guiados (GMLRS), que son proyectiles guiados por GPS con ojivas de 200 libras (90 kg). Lockheed Martin fabrica alrededor de 4.600 misiles al año; más de 5.000 han sido enviados a Ucrania hasta el momento, según un análisis de Reuters. Estados Unidos no ha revelado cuántas rondas GMLRS se han suministrado a Ucrania.

La reutilización de armas para uso militar regular no es una táctica nueva. El sistema antiaéreo NASAMS, desarrollado por Kongsberg Defense and Aerospace y Raytheon, utiliza misiles AIM-120, originalmente destinados a ser disparados desde aviones de combate a otras aeronaves. Otra arma, la Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM), omnipresente en los inventarios estadounidenses, es una bomba no guiada estándar que ha sido equipada con aletas y un sistema de guía GPS."

----------------------

Más contenidos en Urgente24

Colapsó Punta del Este: Impulsarán cambios en la ciudad

Ilan Goldfajn, del FMI al BID: Paulo Guedes lo hizo

¿Joe Biden quiere comprar el voto joven? Aplaza la fecha de pagos de deudas estudiantiles y busca aliviar a los prestatarios

¿Puede evitar Rusia que Armenia resulte otra Ucrania?

Titanic: 3 curiosidades sobre el filme que sigue atrapando