Cumbre de espías en Ankara: CIA / SVR

Un funcionario turco se negó a comentar, hasta que habló el director de comunicaciones de la Presidencia de Türkiye, Fahrettin Altun.

O sea que los espías no pudieron mantener en secreto su encuentro, una paradoja tremenda.

"Confirmamos que Türkiye organizó una reunión entre los jefes de las agencias de inteligencia rusas y estadounidenses hoy", dijo Altun a Associated Press.

Él agregó que la reunión fue otra importante contribución de Türkiye y el presidente Recep Tayyip Erdogan a la paz mundial.

Habiendo organizado una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia y facilitado el acuerdo de granos, Türkiye continuará negociando con todas las partes relevantes por la paz y no se abstendrá de tomar la iniciativa durante este proceso.

Entonces, CNN, The New York Times y Reuters citaron fuentes de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad Nacional de USA afirmando que Washington "adhiere firmemente al principio: 'No se habla de Ucrania sin la participación de los ucranianos'".

Después de eso, Dmitry Peskov dijo: “Esta (reunión) fue una iniciativa de la parte estadounidense”, sin especificar qué se discutió en las consultas.

sergey narishkyn.jpg Sergei Naryshkin, jefe del SVR ruso.

Nuclear y no nuclear

La Casa Blanca desllizó que Washington estuvo abierto a comunicarse con Rusia sobre la gestión de riesgos, especialmente los nucleares.

"Como parte de este esfuerzo, Bill Burns se encuentra hoy en Ankara para reunirse con su homólogo de la inteligencia rusa. No está realizando negociaciones de ningún tipo", dijo el funcionario, y agregó que está transmitiendo un mensaje sobre las consecuencias del uso de armas nucleares.

Luego se reiteró:

"Informamos a Ucrania con anticipación sobre su viaje. Nos atenemos firmemente a nuestro principio fundamental: nada sobre Ucrania sin Ucrania".

Türkiye se ha presentado a menudo como un árbitro entre Moscú y Occidente desde la invasión rusa de Ucrania. En julio, ayudó a las Naciones Unidas a negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania sobre la exportación de cereales desde los puertos bloqueados del Mar Negro.

El informe llega cuando las Naciones Unidas buscan garantizar que el acuerdo se renueve el 19/11, y mientras Washington presiona a Moscú para que concrete un intercambio de prisioneros que libere a la estrella del basketball estadounidense, Brittney Griner, y al ex marine estadounidense Paul Whelan.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que Moscú no ha mostrado voluntad hasta ahora para entablar conversaciones productivas.

Intercambio

Kommersant escribió que desde el comienzo del conflicto, los contactos públicos entre representantes de alto rango de la Federación Rusa y USA han fracasado. Sin embargo, de manera no pública, las partes continuaron comunicándose.

Entonces, el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergey Ryabkov, dijo que "los contactos telefónicos, los intercambios de notas, las cartas personales, todo esto se conserva". Al mismo tiempo, agregó que “el trabajo se ha vuelto diferente”: las partes están comprometidas en “la gestión de crisis en el verdadero sentido de la palabra”.

Los medios estadounidenses informaron sobre encuentros entre el asesor de seguridad nacional de USA, Jake Sullivan, y sus pares rusos, el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev; y el asesor presidencial, Yuri Ushakov. No se publicitaron los contactos entre ellos, pero, según los informes de los medios, también hablaron de lo nuclear.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también publicó una declaración sobre "la inadmisibilidad de una guerra nuclear en la que no puede haber ganadores y que nunca debe desencadenarse".

El 08/11, Kommersant informó que la Federación Rusa y USA se estaban preparando para celebrar una reunión de una comisión consultiva bilateral sobre el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas, en Egipto.

En cuanto a un posible intercambio de prisioneros, funcionarios de la Administración estadounidense tratan de lograr la liberación de la basquetbolista Brittney Griner (condenada por las autoridades rusas a 9 años de prisión por narcotráfico) y el exmarine Paul Whelan (quien recibió 16 años de prisión por espionaje en Rusia).

En tanto Moscú lleva mucho tiempo intentando recuperar al empresario Viktor Bout, que cumple una condena de 25 años en una prisión estadounidense por "tráfico ilegal de armas y apoyo al terrorismo".

Según varios informes de prensa, las autoridades rusas también insisten en la inclusión en el plan de intercambio del ruso Vadim Krasikov, quien cumple cadena perpetua en Alemania por el asesinato de un ciudadano georgiano, de etnia chechena, Zelimkhan Khangoshvili.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dio la bienvenida este lunes a la reunión de representantes de la Federación Rusa y Estados Unidos en Ankara: “Valoro muy positivamente que Estados Unidos y Rusia estén negociando, porque este es un evento extremadamente importante para el futuro” (citado por Interfax).

