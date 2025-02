Asesinato de JFK: El FBI halló miles de documentos secretos

El descubrimiento de los registros, que se encuentran en 14.000 páginas de documentos, nunca fueron recibidos por una junta inicial encargada de revisarlos y divulgarlos, y que la Casa Blanca fue informada de su existencia el viernes 7 de febrero.

Los documentos en cuestión contienen secretos bien guardados, a los que tampoco tuvieron acceso las tres fuentes que informaron a Axios de su existencia.

Documentos secretos sobre JFK

Los Archivos Nacionales ya habían liberado documentos, pero había otros retenidos por motivos de seguridad. Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia y autor de The Kennedy Half-Century dijo a The Guardian que la mayoría de los investigadores coinciden en que “aproximadamente” 3.000 registros aún no se han publicado, ni total ni parcialmente, y muchos de ellos se originaron en la CIA.

La Ley de Recopilación de Documentos del Asesinato del Presidente John F. Kennedy de 1992 ordenó que los documentos sellados o censurados restantes relacionados con el asesinato se hicieran públicos en 25 años, es decir, en 2017, durante el primer mandato de Trump. Trump aprobó la publicación de miles de documentos, pero retuvo el resto para que los revisaran los funcionarios.

Tal como contó Urgente24, John F. Kennedy gobernó Estados Unidos del 20 de enero de 1961 al 22 de noviembre de 1963 cuando fue asesinado mientras viajaba en un vehículo descapotable por Dallas, en Texas en el marco de una gira para recaudar fondos destinados a su campaña de reelección.

El exfrancotirador de la Marina Lee Harvey Oswald lo mató de un disparo en la cabeza. Dos días después de que Kennedy fuera asesinado, el dueño del club nocturno Jack Ruby lo asesinó durante un traslado a prisión.

image.png El exfrancotirador de la Marina Lee Harvey Oswald asesinó a JFK.

Aunque según la investigación oficial actuó en solitario, persisten teorías de la conspiración al respecto. Algunos sostienen desde hace tiempo que Oswald no era un lobo solitario, sino parte de un conspiración que incluyó figuras poderosos dentro y fuera del gobierno.

Quizás la teoría más popular sea la del cineasta Oliver Stone en su película J.F.K. de 1992. Según el director, el magnicidio fue obra de la CIA y los servicios secretos estadounidenses, que utilizaron a la mafia y a Oswald como chivo expiatorio.

¿El motivo? Kennedy no habían apoyado a la CIA cuando hicieron su intento de derrocar a Fidel Castro en Cuba. El presidente amenazó con retirar a las Fuerzas Armadas de Vietnam y normalizar las relaciones con la Unión Soviética.

Los documentos publicados en los últimos años ofrecen detalles sobre la forma en que operaban los servicios de inteligencia en ese momento, e incluyen cables y memorandos de la CIA que hablan de las visitas de Oswald a las embajadas soviética y cubana durante un viaje a Ciudad de México apenas unas semanas antes del asesinato.

Más contenido de Urgente24

Cascada Blanca: Un paraíso escondido en la Patagonia

San Valentín: 5 planes originales para divertirse en pareja

"CFK va a ser candidata en 2027: la victoria de Trump, a los 78, la favoreció a ella que tendrá 74"

Mundial de Clubes: Harry Kane elogió a Boca y admitió será un "partido especial"

Descubrieron apps que te roban todo en Apple y Google, ¿cuáles y cómo?