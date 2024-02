Ya hay quienes usan el peso como papel higiénico y hay pruebas

En una de las imágenes se ve un inodoro usado, en la otra, y a lado del inodoro, un billete de 50 pesos lleno de excremento humano, lo que deja claro que una persona, a falta de papel higiénico, prefirió usar el billete antes que, por ejemplo y como refiere el popular mito urbano, una media.

Las respuestas a la publicación fueron desopilantes, y se leyeron mensajes como: "REAL: la semana pasada no tenía con qué controlar el aceite del auto, y pensé que un billete de 10 valía menos que una carilina que además no tenía. Ni un poco de culpa... Una cagada nuestro peso... En otras palabras, no vale una mierda".