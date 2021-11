Wall Street (y el mundo) en rojo por la nueva cepa del Covid

Aunque en los últimos meses se han descubierto muchas variantes nuevas, la nueva se distingue por tener un pico de proteína tan diferente al de la cepa original -para el que se diseñaron las vacunas actuales- que los reguladores sanitarios temen que las vacunas actuales no sean para nada eficaces contra ella. Hasta el momento, no hay pruebas en ninguno de los dos sentidos que sugieran si ese es el caso o no.