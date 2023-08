Uber: Anota ganancias tras años y años de pérdidas

Sin embargo, las acciones de la empresa no han logrado captar el interés de los inversores y los vendedores fueron mayores a los compradores. Por este motivo, hoy (1/8) los papeles de Uber caen un 5,68% aunque, en el mes, acumula un verde por 8,21%

image.png

Según FT, Uber también emitió un pronóstico más fuerte de lo esperado para el trimestre actual, lo que aumentó aún más la confianza de los inversores. Se espera que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización alcancen entre US$ 975 millones y US$ 1.025 millones, y se proyectan reservas de entre US$ 34.000 y US$ 35.000 millones. Algo que de confirmarse, traería un nuevo cambio de tendencia para las acciones de la empresa.

