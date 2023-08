Juicio político a la CSJN: Fuerte descargo de Silvio Robles

"Y que quede claro, sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación ésta que ya fue denunciada en una causa penal", reveló.

"Han dicho que una SRL en la que participé antes de ingresar a la Corte, que en la actualidad tiene el CUIT inactivo, y que por ende no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva", continuó con la enumeración de las mentiras sobre su persona.

Según Robles, "todo para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Como dije anteriormente algunos miembros de la Comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera, me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra, o aquellas que me hagan el día de hoy, hayan sido o no judicializadas. Me amparo en lo establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de ejercer mi defensa en sede judicial", anunció luego.

"Esto incluye toda pregunta dirigida a indagar respecto de supuestas vinculaciones y presuntos contactos, personales y/o telefónicos, cuya veracidad, existencia o legalidad desconozco, dado el tenor de las acusaciones que han realizado en mi contra", aclaró.

"No me amparo solamente en disposiciones legales. Ya fui, con toda mi familia, objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales. Bueno sería que además tenga que dar explicaciones de esos datos, muchos de ellos inventados, para agregar a la agresión, la humillación", finalizó su descargo.

Marcelo D’Alessandro, ausente

Para la reunión de hoy estaba convocado, también como testigo, Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero no asistió.

Según informó en el inicio de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, D'Alessandro informó a las 20.00 del lunes que “por cuestiones personales” no iba a poder asistir y pedía reprogramar la audiencia.

En esas circunstancias aclaró que habían pedido también reprogramar la toma de una “huella de voz” por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, cuestión que había sido prevista en la anterior reunión para chequear si es de D’Alessandro la voz que circuló en los audios difundidos por algunos medios.

Eso generó la reacción del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que advirtió que “esa prueba es fruto de espionaje ilegal; no van a subsanar una prueba ilegal con una pericia. No estamos de acuerdo con la pericia”.

“Ya fue votada y aprobada”, le aclaró Carolina Gaillard, que previamente había señalado que se le informaría al propio testigo por si quería designar un perito.

En la reunión, además de Robles, también estuvieron Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) y el contador público Alejandro Otero.

