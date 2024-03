Tarifas: Advierten nueva ola de aumentos en una provincia

Ante ello, Córdoba ofreció facilidades de pago en hasta 3 cuotas para financiar la diferencia entre las tarifas viejas y las nuevas. Algo que no parece haber impactado positivamente en los usuarios.

“No puedo trabajar 14 horas por día para que la cooperativa eléctrica se lleve mi ganancia. No salgo de vacaciones, no cierro en los feriados. No me puedo seguir privando de cosas para que ellos tengan la luz más cara del país”, reclamó Daniel Villarruel, el vecino enojado.