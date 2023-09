Sergio Massa, triunfo del QR y derrota de Duggan y D'Atellis

Notable revisión de una medida errada hizo el Ministerio de Economía, conocida en un videopost de Sergio Massa que dejó mal parados no sólo a Miguel Ángel Pesce, presidente del BCRA (¿por quién / por quiénes habría dicho Massa, en su discurso en la tarde del miércoles que no le temblará "el pulso en cambiar a quienes deba cambiar para el gobierno mejore"?). Interesante contrastar el posteo de Massa con los que defendían a Pesce tal como el periodista Pablo Duggan (C5N y Radio 10) y Agustín D'Attellis, economista director del BCRA y ex columnista de los medios de Fabián De Sousa.