Rosario: Trabajadores de una fábrica reclaman precarización y salarios adeudados

No hay plata

Por otro lado, el trabajador fue consultado sobre la respuesta que dan los dueños de la fábrica ante sus reiterados reclamos y detalló que "Los patrones dicen que no tienen plata, que aguantemos, que nos van a dar $50.000 por semana". Sin embargo, Eriberto replicó: "No entienden que nosotros tenemos familia y con eso no nos alcanza. Sólo queremos cobrar lo que nos corresponde".

"Nos llaman delincuentes por venir a reclamar", lamentó a continuación.

Dentro de ese contexto sin solución, los trabajadores realizaron los reclamos ante el Ministerio de Trabajo, y la empresa se comprometió a saldar la deuda salarial que mantenía con sus empleados para continuar con la producción.

Ante esta promesa, los empleados continuaron asistiendo a sus puestos de igual forma, aunque los dueños de la firma recularon con la decisión y actualmente se resisten a pagar los sueldos acumulados.

"El Ministerio nos dio libertad de acción, porque con ellos no se puede solucionar nada", finalizó Eriberto.

