¿Rara inflación?: "En GBA el mes pasado ya dio 3,8%"

“No le doy tanta bolilla al IPC Nación porque es un promedio medio raro. Me concentro en el Gran Buenos Aires, que es Capital Federal y alrededores, y que dio el mes pasado un aumento del 3,8%. Es 1% más que las estimaciones privadas (el IPC de septiembre). No hagamos una teoría de esto, porque entre meses se compensa. Yo no haría una teoría de que va cayendo. En los últimos 12 meses es 51 o 52% y alimentos 51%”, aclaró.