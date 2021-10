Los partidos mayoritarios no consiguen frenar la inflación

¿Y el PRO? Su fracaso es reciente. María Eugenia Vidal no podía explicarlo en un debate más o menos serio sobre el desastre de Mauricio Macri. El PRO prometía una visión conservadora de la economía y terminó convertido en un vil emisor de moneda espuria como cualquiera. Y es un emisor constante de deuda pública, tal como se observa en la Ciudad de Buenos Aires, sólo que los porteños no se enteran ya que puede gerenciarla mientras no suban las tasas de interés internacionales, lo que debate la Reserva Federal estadounidense cuándo comenzar a detener la inflación anual, que equivale casi a una mensual en la Argentina.