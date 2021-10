Alertada por inflación de octubre, la Rosada mira diciembre

Entonces, trató de matizar la situación: "Esto no es una estigmatización de los empresarios. No le estamos diciendo a las empresas que pierdan ni queremos que pierdan, les estamos diciendo que ganen por cantidad. Estas van a ser las primeras fiestas después de la pandemia y no queremos que se frustre por un aumento indiscriminado de precios. Lo fundamental es parar la pelota y asegurar un trimestre de mucho consumo".