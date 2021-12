Por la carne, Julián Domínguez recibe a la Mesa de Enlace

Desde el Ministerio se señaló que "hay acuerdo técnico sobre los números del mercado, pero todavía no lo hay sobres las cuestiones políticas", sin revelar el contenido de los anuncios que hoy hará el ministro.

Julián Domínguez recibió esta semana a técnicos de la Mesa de Enlace, y les habría adelantado que seguirán las cuotas exportadoras, pero solamente en aquellos cortes que puedan tener incidencia en el mercado interno

El Gobierno pedirá un mayor esfuerzo a frigoríficos exportadores y entidades del consumo doméstico para sumar cortes a precios populares.

Si bien desde el Ejecutivo no accederán al reclamo de una liberación total de las exportaciones, los productores tendrán la promesa de que no se aumentarán las retenciones

Los nuevos cupos

Según trascendió el gobierno podrían liberar cortes que no impacten en el mercado interno, como garrón y brazuelo, demandados por China y anunciaría estímulos fiscales que permitan sumar cabezas de ganado y elevar la producción de carne.

En el encuentro realizado esta semana se habría acordado que seguirá vigente el listado de siete cortes parrilleros de vaca y el Gobierno le pidió a los productores que garanticen el abastecimiento del mercado interno para las fiestas.

En la reunión también se acordó que no tendrán cupo las exportaciones de trigo y maíz, y que no subirán las retenciones que se aplican por ventas al exterior.

Antes de los anuncios, bajó la hacienda de consumo en Liniers

La hacienda de consumo en el Mercado de Liniers registró bajas de hasta $10, en la previa a los anuncios oficiales sobre medidas para controlar la suba de precios de la carne vacuna en los mostradores. El elevado ingreso de bovinos en el recinto, que se duplicó en una semana, imprimió una tónica bajista a las cotizaciones, que también se trasladó a los novillos pesados.

Liniers, donde más se evidenció el efecto del paro del campo.

Por el momento, este ajuste en los valores no llegó a los mostradores y existen indicadores que permiten anticipar firmeza en los mostradores de las carnicerías, como la caída en los niveles de encierre en los feedlots y la fuerte suba de bovinos livianos destinados a reposición.

En la última semana, en Liniers ingresaron 27.500 cabezas y esta situación terminó superando la capacidad de absorción de la demanda, según estimaron desde el Mercado Rosario Ganadero (Rosgan). Novillitos y vaquillonas perdieron terreno en relación a la semana previa y ajustaron sus precios máximos en $250 y $240 respectivamente, una caída de hasta $10 por kilo vivo en ambas categorías.

En la semana posterior a las elecciones legislativas de noviembre, el valor de la hacienda de consumo registró una suba de hasta 25% en sus valores, situación que tuvo un correlato inmediato a los precios en los mostradores de las carnicerías, que fue de hasta $200 por kilo.

La baja en el Mercado de Liniers no tiene, al menos por el momento, un traslado en los precios de venta al público. En la medida que empiecen a vaciarse las cámaras de las carnicerías y los abastecedores puedan comprar con estos nuevos valores, es posible que los valores en las pizarras tengan un pequeño reajuste.

Pero más allá de esta situación, y de los esfuerzos oficiales para controlar estas subas, existen dos variables que ejercerán presión alcista en las carnicerías:

- por un lado, el nivel de encierre en los feedlots sigue en baja y de acuerdo a la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), al 1 de diciembre fue de 58%, un 2% menos en relación al mes previo y una caída interanual cercana al 10%, al tomar el acumulado enero-noviembre.

- por otro, el otro factor que siguen de cerca en el negocio es la suba en la cotización de la invernada, que según el Rosgan aumentó 83% en un año.

Según estadísticas oficiales, el rodeo bovino a nivel nacional tuvo una caída de 1 millón de cabezas en relación a 2020, producto de la sequía en las principales regiones ganaderas. De esta cifra, el mayor porcentaje corresponde a invernada. De acuerdo a los datos de stock bovino al 31 de diciembre de 2020, el año comenzó con un faltante estructural de 657.000 terneros y terneras.