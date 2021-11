Las subas de la carne incomodan al gobierno

Este incremento se haría sentir en la canasta en los próximos meses, lo cual encarecería el costo de vida para los argentinos, incidiendo de manera directa en el piso de indigencia y pobreza, indicadores que no le son muy favorables al país. En el mes de octubre, una familia de 4 integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó ingresos por $30.925 y $72.365, para no caer en la indigencia o la pobreza respectivamente. Si bien, por la magia de las estadísticas, no habrá un incremento del 25% de la canasta, ya que dentro de ésta hay varios productos cuya importancia de consumo tienen mayor o menor peso, la carne si es un componente más que importante de ella. Por tal motivo, estos aumentos preocupan, aunque intentan no mostrarlo o no revelar sus cartas ante otro posible golpe al sector productivo para intentar controlar el precio de la carne.