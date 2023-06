Plazos fijos vs BCRA: Qué dicen los expertos sobre la suba de tasas

Atentos con los plazos fijos: El BCRA ¿anuncia suba en las tasas de interés?

Al respecto, Camilo Tiscornia, director de C&T especuló que "si la inflación de mayo llega a ser menor que la de abril, creo que el BCRA va a tratar de no tocar la tasa" pero opinó que "lo que podría ir en contra de tomar esa decisión, es que en el acuerdo con el FMI, una de las condiciones del organismo sea que haya tasas más altas".

La tasa de los plazos fijos: la inflación es un factor crucial

Tiscornia afirmó que en la definición de tasas " no es indiferente que la cifra inflacionaria de mayo sea mayor o menor que la de abril: si el dato es más cerca del que proyectamos las consultoras me parece que al BCRA no le va a quedar otra que volver a subirla"."

De igual mirada, la economista Natalia Motyl juzgó que "la tasa la van a mantener estable si la inflación da por debajo de 9%". En ese marco, argumentó que "si queda por debajo quiere decir que la demanda de peso no está cayendo con fuerza por lo que te aleja de un escenario con una inflación descontrolada".

"Si la inflación está cerca de los números de abril no habría muchos motivos para una dolarización de carteras fuerte; no habría cambio en la dinámica", sostuvo Motyl quien acotó que en junio "hay mayor demanda de pesos por el receso invernal por lo cual las presiones cambiarias tienen a morigerar".

"El problema se presentará en los últimos días de julio y principios de agosto, que es cuando ese excedente de pesos iría al mercado cambiario. Yo esperaría hasta julio o agosto para subir la tasa", destacó.

El BCRA elevó la tasa de interés para los plazos fijos: De cuánto es ahora

Por su parte, Alejandro Giacoia, economista de EconViews, prevé que "si el dato de inflación que sale el miércoles da como abril o más bajo, algo que no está en nuestro escenario base, hay chances de que el BCRA no vuelva a subir la tasa".

"En caso contrario, con una inflación más cerca al 9% creo que podemos ver una suba más de alrededor de 300 puntos. Hoy en día la tasa mensual está en 7.99%. Si la TNA pasa de 97% a 100%, la tasa efectiva mensual pasaría a 8.24%, un valor que podría quedar positivo en términos reales a partir de junio", alegó.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go concordó que la decisión del BCRA "va a depender de la inflación, si es igual o inferior a la de abril va a mantenerla sin cambios". A su criterio, tras conocerse que la inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue 7,5%, "lo más probable es que (a nivel nacional) sea menos elevada que en abril".

Asimismo, Nery Persichini, estratega de GMa Capital, puntualizó que "actualmente el entorno de tasas está entre 6 y 7 puntos en terreno negativo" por lo que "hay margen para un alza en la tasa de política monertaria". Sin embargo, aseguró que "dado el estado actual de las expectativas, el costo del dinero tiene poca tracción para frenar la inflación"

Por eso, el especialista cree que "la decisión de tasas va a mirar de cerca cómo se mueve el dólar antes y después de que se conozca el IPC de mayo", y subrayó que "en el pasado las decisiones de tasa no siempre fueron inmediatas, no me sorprendería que no haya suba esta semana".

Con la misma lectura, el analista Gustavo Ber especuló que el BCFRA "mantendrá la tasa sin modificaciones, a la espera de evaluar cómo sigue la dinámica en los próximos meses" y argumento que "en medio de un período pre electoral, resultaría además lo más conveniente para evitar acelerar la nominalidad de la economía, por sus implicancias negativas entre otras sobre los pasivos remunerados y la actividad económica".

El BCRA viene convalidando tasas al alza desde el viernes último, luego que el INdEC informó que la inflación de enero se ubicó casi en el 3%.

Tasas ¿qué cuestiones inciden en la decisión?

Jeremías Morlandi, director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI) coincidió que "si la variación del índice de precios de mayo, que será publicado por el INDEC resulta ser inferior al 9%, es probable que el BCRA no incremente nuevamente la tasa de interés y espere al índice de junio para realizar correcciones".

Entre las razones, el experto planteó que la entidad monetaria "tendrá en cuenta la actividad económica, la cual no solo se ve afectada por el aumento de la tasa, sino también por el ritmo acelerado de devaluación que está llevando a cabo el BCRA", y precisó que "en abril, este ritmo devaluatorio se situó en alrededor del 6,5%, y en mayo, en torno al 7,5%".

Dijo que también influye el peso de los pasivos remunerados. Y es que cada vez que sube la tasa de interés sube la velocidad a la que crecen los pasivos del BCRA, lo que alimenta la expectativa de inflación hacia el futuro y empeora el balance de la entidad. Al respecto, el especialista estimó que "es probable que el BCRA espere antes de aumentar la tasa para evitar seguir incrementando la velocidad a la que crecen los pasivos". Indicó también que "como resultado de los últimos aumentos de la tasa, el stock de pasivos en mayo se incrementó en $1,5 billones (+11,4%)".

Por su parte, el economista Federico Glustein también prevé que "la tasa de interés se va a mantener invariable", entre otras causas porque "la actividad está virtualmente parada y por lo tanto, un alza de tasa sería contractivo lo que trae aparejado una caída del consumo y del empleo en momentos electorales, lo cual es negativo a los objetivos del gobierno". Explicó que en la balanza para tomar la decisión, el BCRA mira la inflación pero "también tiene en cuenta niveles de consumo, endeudamiento de las familias, etc".

