Plazos fijos: ¿Qué errores debes evitar al invertir en uno?

"Siempre digo que tener más de $150.000 a plazo fijo no es una muy buena opción, ya que se supone quien tiene más de ese dinero y está teniendo el hábito de ahorro en principio no debería necesitar pesos, salvo alguna emergencia. En este sentido, creo que hay instrumentos de inversión más interesantes", señala Cuchietti.

Plazo fijo y los errores que debes evitar al invertir: Explicado por un profesional

Abel Cuchietti explica los errores más comunes que suelen cometer los ahorristas.

"Como asesor financiero suelo enviar un formulario a las personas que desean recibir mi asesoramiento. En este sentido, un problema que suelo tener es que el 90% de las personas no suele responder el apartado '¿cuánto dinero estás dispuesto a invertir?'", señala el especialista.

Según el experto, esto se debe principalmente a tres "tipos de inversores": la persona es desempleada o sin ingresos constantes y el dinero que va a invertir se trata de ahorros o una indemnización, alguien sin capacidad de ahorro o una persona que desconoce que debe invertir constantemente su dinero para tener un buen capital a futuro.

En este sentido, el especialista explica que muchas de esas personas suelen hacer plazo fijo y gastar los intereses que obtiene. Por ese motivo, este público no suele concebir tener que fondear una cuenta de forma habitual todos los meses con un plazo de 10, 15 o 20 años.

"Es decir, más allá de que una persona tenga 10 millones de pesos que, a una tasa nominal anual del 75% se traduce en un 6,25% mensual, es decir, $625.000 que es una suma importante, la gente se deja llevar por el valor nominal entonces lo toma como un 'sueldo' y se lo gasta", advierte el experto.

Cuchietti señala que, en el caso de las personas que obtuvieron dicho capital por un retiro voluntario, la situación es aún más grave, ya que depende de este dinero para vivir.

"En esta línea viene el problema y gran error del plazo fijo y es que, dentro de 3 años, con una inflación acumulada del 200%, siendo generosos, el capital de esos $10.000.000 va a ser casi 3 veces menos, es decir, su poder de compra será tan solo del 33,33% de lo que puede comprar en la actualidad. En ese caso, la rentabilidad que obtenga por el plazo fijo no le permitirá tener el nivel de vida que tiene en estos momentos", advierte.

"En pocas palabras, como seguro en pesos no hay nada mejor que el plazo fijo en pesos, pero si las personas sacan los intereses se descapitalizan y, por ende, van a perder dinero con el paso del tiempo. En este sentido es importante corregir la parte financiera y no tanto a apuntar al rendimiento", añade.

Por otro lado, Salvador Di Stéfano, analista financiero, sostiene. “Yo hoy por colocar el dinero a plazo fijo no estoy preservando el valor de mis activos porque el rendimiento es inferior de la media de suba de precios de los productos en el mercado. La Argentina sigue teniendo una tasa de interés real negativa”.

Entonces, ¿qué se le recomienda hacer al ahorrista promedio?

En este sentido, Fernando Villar sostiene que lo mejor es estar lo menos posible en instrumentos en pesos, no por el riesgo en si que conlleve estos instrumentos, sino porque no suelen rendir.

"En el caso de una persona que esté 'obligada' a estar en pesos por alguna razón como, por ejemplo, tener que pagar deudas en pesos en el futuro, entonces puede suscribirse a fondos comunes de inversión y, en algunos casos sumando un poco más de riesgo, puede sumarse alguna letra del tesoro de muy corto plazo que rinde por encima del plazo fijo", destaca el especialista.

En esta línea, los fondos comúnes de inversión money market, como por ejemplo el FCI de Mercado Libre, otorga una tasa del 62,4%, bastante inferior a la del plazo fijo. Sin embargo, como menciona el especialista, si estás "obligado" a estar en pesos por tener que pagar el resumen de la tarjeta de crédito, por ejemplo, los FCI son una gran alternativa, ya que, a diferencia del plazo fijo, no inmoviliza tu capital por 30 días, permitiéndote obtener rendiminetos por el tiempo que necesites.

Para los casos de mediano a largo plazo, el experto argumenta que se debe pensar en alternativas en "moneda dura", es decir, en dólares. "Una de esas alternativas son bonos corporativos que están rindiendo entre un 7% a 10% anual en dólares con un nivel alto de seguridad y, para perfiles un poco más sofisticados, se puede invertir en instrumentos del exterior como Cedears. El mejor de los casos es diversificar, combinando una cartera local con activos del exterior", afirma.

En el caso de los bonos corporativos, también conocidos como obligaciones negociables, es importante verificar a la empresa emisora, como también las ofertas que van apareciendo en el mercado. Por ejemplo, las obligaciones de YPF suelen ser las que ofrecen un mayor retorno de inversión, pero, según los especialistas, una de las más riesgosas.

En cuanto a los Cedears, estos no garantizan un rendimiento, ya que son representaciones de acciones y su precio es sumamente volátil. Por ejemplo, uno de los Cedears más populares es el de Apple. Este Cedear gozó en el 2022 un rendimiento cercano al 24% anual. Sin embargo, es un "falso rendimiento", ya que fue producto de la devaluación del peso. Si observamos a las acciones de Apple medida en dólares (su valor real), lleva una pérdida de casi el 24% en dólares, un número alarmante, ya que el 2 de enero cotizaba en u$s 171 aproximadamente por acción y hoy se ubica en torno a los u$s 130.

