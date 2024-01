Plan Caputo a prueba: Caída de bonos y Riesgo País en 2.100

En el segmento CER, los títulos continúan en descenso, liderados por el PR13 (-6,58%) y seguido por el TX28 (-4,9%). Mientras que los bonos que se mantienen positivos son el T2X5 (+3,21%), T4X4 (+3,13%), PAP0 (+1,7%), T2X4 (+1,22%) y TX24 (+1,03%)

En el segmento dólar linked, la tendencia alcista es clara y liderada por el TDA24 (+3,11%)

La tendencia negativa de los bonos, tanto en dólares como en pesos, persiste tras la sesión anterior, marcada por las negociaciones entre la misión del Fondo liderada por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el objetivo de revitalizar el acuerdo y desbloquear US$ 3.600 millones para las reservas.

En este contexto, el Plan Caputo entra en prueba dado los próximos vencimientos de la deuda con el FMI, uno por US$ 1.915 millones en enero, US$ 763 millones en febrero y US$ 1.915 millones en abril, totalizando aproximadamente US$ 4.592 millones en el primer trimestre del año.

Los fracasos del plan

Hay 3 puntos claves que encendieron las alarmas sobre la viabilidad del plan.

El resultado del BOPREAL: Tras una primera licitación fallida, la segunda oportunidad consagró la desconfianza de los importadores hacia Caputo. El ministro había anticipado que este título contribuiría a "secar" la plaza de pesos, pero los resultados fueron decepcionantes. Los bonos muestran una tendencia a la baja, evidenciada por el incremento del Riesgo País, revelando la tensión existente entre Caputo y el mercado. Los precios de los bonos, lejos de mejorar, permanecen en niveles que sugieren riesgo de incumplimiento. El FMI no tiene planes de proporcionar nuevos fondos para aumentar las reservas. Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el directorio del organismo, señaló que es probable que el Fondo apruebe un "waiver" que permitirá al Gobierno recibir aproximadamente US$ 3.300 millones que estaban pendientes desde noviembre, pero no hay nada más después de esto.

