"Pelear con España, con asiento en el FMI, tendrá consecuencias: Javier Milei pudo evitarlo"

El economista Enrique Szewach, ahora director del BCRA Enrique Szewach, ex director del BCRA

Enrique Szewach: "los productores se quedan con la cosecha"

“Los granos son hoy un activo financiero. Entonces, no liquida porque existe atraso cambiario. El actual problema no se arregla con una devaluación. Lo que ocurre es que las reformas necesarias no aparecen. La ley bases es una reformita. El RIGI a algunos privados le conviene y a otros no porque les pisa los callos” explicó el consultor.

“El RIGI mejora a algunos recién llegados pero no le conviene a los que ya están trabajando y tienen peores condiciones que los grandes inversores. El sector privado está en todo su derecho de quejarse. Ya pasaron más de cinco meses de gobierno y no está aún lista la reforma impositiva ni la relación nación provincias” concluyó Szewach.