Octubre marca el mayor superávit comercial del año

Debido a la implementación temporal del "dólar soja" y a las restricciones a las importaciones, octubre se consagró como el mes con el mayor superávit comercial en lo que va del año. Con exportaciones e importaciones que alcanzaron los US$ 7.901 millones (+15,1%) y US$ 6.074 millones (+15,8%)-respectivamente-, el saldo comercial fue superavitario en US$ 1.827 millones (vs. US$ 1.616 en igual mes del año pasado). De esta manera se alcanzó el mejor resultado mensual de 2022.