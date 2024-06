Obra pública: Javier Milei deshace el "Argentina Hace"

Además, se detalla que "deberá analizarse la viabilidad de que la provincia, el municipio y/u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra pública sin asistencia financiera por parte de entes del Sector Público Nacional". Y que "en aquellos casos en los cuales la provincia, el municipio y/u otro ente ejecutor no acepte o no le sea viable continuar la ejecución de la obra asumiendo el financiamiento de ésta sin asistencia financiera por parte de entes del Sector Público Nacional, deberá determinarse, de manera restrictiva y fundada, la conveniencia o no de continuar con la ejecución del convenio".

Para ello, se tendrán en cuentan:

- El grado de avance de la obra.

- El interés público comprometido en la ejecución de la obra.

- Los costos que conlleve la ejecución de la obra.

Las obras cuya asistencia financiera se decida continuar deberán concluirse en el plazo máximo de 120 días contado desde la entrada en vigencia de esta resolución (19 de junio), pudiendo la Secretaría de Obras Públicas prorrogar dicho plazo mediando razones fundadas

En el caso de los proyectos que no se continúen, se las notificará para que restituyan los fondos transferidos previamente, y "cumplido el plazo otorgado en la intimación sin que la provincia, el municipio y/o cualquier otro ente ejecutor haya acreditado los fondos cuya devolución se requiere, la citada jurisdicción deberá iniciar las acciones judiciales para su recupero".

Por otra parte, una vez transcurrido un plazo de 6 meses posteriores al cumplimiento del plazo establecido, quedará sin efecto el Plan "Argentina Hace"

Un plan de Alberto...

alberto-fernandez solo.webp El Plan "Argentina Hace" fue lanzado por Alberto Fernández en enero de 2020.

Cabe recordar que el Plan "Argentina Hace" fue lanzado por Alberto Fernández en enero de 2020 para ejecutar trabajos de infraestructura en 2.307 municipios de todo el país para "generar empleo local con paridad de género".

Los proyectos contemplan obras de acceso al agua potable, saneamiento y cloacas, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.

