No hay pólvora en el BCRA y comienzan 10 días contrarreloj

El Gobierno trabaja en su propuesta, que debe parecer sólida, no tanto a la oposición, que tiene otros parámetros de evaluación -muy condicionados a su debate interno-, sino a los analistas internacionales y los del FMI.

_Kristalina Georgieva y Martín Guzman.jpg Kristalina Georgieva, debilitada directora-gerente del FMI, y debilitado Martín Guzman, ministro argentino (el presidente Alberto Fernández lo confirmó en el cargo pero tan sólo eso ya lo debilitó muchísimo al blanquear su inestabilidad).

Contenido

De acuerdo a Horacio Verbitsky, director de la web K, El Cohete a la Luna, lo que se sabe del futuro proyecto, hoy anteproyecto, es una cantidad de blablablá, bastante previsible por cierto:

No habrá una extensión del plazo de 10 años que el FMI establece para los Acuerdos de Facilidades Extendidas. La Argentina había planteado que se duplicara. Lo mejor que se consiguió es una cláusula de nación más favorecida, por la cual el país pueda acogerse a cualquier mejora que se otorgue a cualquier país o categoría de países en el futuro.

que el FMI establece para los Acuerdos de Facilidades Extendidas. La Argentina había planteado que se duplicara. Lo mejor que se consiguió es una cláusula de nación más favorecida, por la cual el país pueda acogerse a cualquier mejora que se otorgue a cualquier país o categoría de países en el futuro. Tampoco se modificarán las sobretasas que el estatuto del FMI impone a aquellos países cuyos créditos excedan del porcentaje que les corresponde por su participación en el capital del organismo. Ese es claramente el caso del préstamo stand-by de US$ 57.000 millones (de los cuales sólo se concretaron US$ 45.000 millones, porque el actual gobierno se negó a recibir el total pactado por su predecesor). El argumento de que el FMI fue corresponsable de esa demasía y que lo hizo por razones políticas y en infracción a sus propios reglamentos rebotó contra las limitaciones que los accionistas mayoritarios imponen al equipo técnico de la institución multilateral.

que el estatuto del FMI impone a aquellos países cuyos créditos excedan del porcentaje que les corresponde por su participación en el capital del organismo. Ese es claramente el caso del préstamo stand-by de US$ 57.000 millones (de los cuales sólo se concretaron US$ 45.000 millones, porque el actual gobierno se negó a recibir el total pactado por su predecesor). El argumento de que el FMI fue corresponsable de esa demasía y que lo hizo por razones políticas y en infracción a sus propios reglamentos rebotó contra las limitaciones que los accionistas mayoritarios imponen al equipo técnico de la institución multilateral. El FMI podría crear el año próximo un fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad que permita a los países más poderosos transferir a los más pobres y los de ingresos medios, la ampliación reciente de Derechos Especiales de Giro. En tal caso, Alberto ya cuenta con el visto bueno de México, España, Francia y Portugal. Pero por ahora se trata de una bandada en vuelo y no de un pájaro en mano.

que permita a los países más poderosos transferir a los más pobres y los de ingresos medios, la ampliación reciente de Derechos Especiales de Giro. En tal caso, Alberto ya cuenta con el visto bueno de México, España, Francia y Portugal. Pero por ahora se trata de una bandada en vuelo y no de un pájaro en mano. El Fondo no exigirá las temibles reformas previsional y laboral que limarían ingresos y derechos de jubilados y trabajadores y que generarían una guerra social.

Lo que se debate en definitiva es la reducción del déficit fiscal:

de qué magnitud,

en qué plazo y

de dónde saldrán los recursos.

Reservas

La consultora LCG advirtió que la recuperación de la economía prevista para el 9% en 2021, tendrá escasas posibilidades de mantenerse siquiera en la mitad de ese nivel en 2022.

"La inercia inflacionaria creciente es algo muy riesgoso para una economía que acumula desequilibrios fiscales, monetarios y de precios relativos", indicó LCG.

El riesgo-país se ubica en la zona de los 1.750 puntos, lo cual refleja la desconfianza sobre los bonos de la deuda y la capacidad de repago que tiene el país.

Del 04/11 al 12/11, en 9 días de los cuales 7 fueron hábiles, los depósitos en dólares en el sistema bancario bajaron US$ 422 millones: de US$ 16.258 millones a US$ 15.836 millones.

El nivel es equivalente al de 1 año atrás, cuando el 12/11/2020 sumaban US$ 15.548 millones, menos de la mitad del total de noviembre 2019, luego de la gran caída que sufrieron tras las PASO presidenciales de 2019, que fue un revés muy duro para el entonces presidente Mauricio Macri.

Mariano Gorodisch en el diario El Cronista Comercial, afirmó: "Según cuentan en los bancos, los dólares que retiran los ahorristas no salen de la sucursal, ya que pasan de la caja de ahorro a la caja de seguridad. Es la razón por la cual hay hasta lista de espera por cofres en las sucursales del microcentro, que hasta son incluso más caras que las barriales". Sin embargo, él recordó que la caída es "apenas el 3% del total".

El problema de fondo, de todas maneras es la ausencia de pólvora suficiente en el BCRA si el acuerdo con el FMI demora mucho más.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, le dijo al programas 'Las Cosas como Son':

"El acuerdo con el FMI no va a ser ajustando, de ninguna forma, el acuerdo no va a significar ajustar el cinturón a los argentinos y a las argentinas, ni a las jubiladas ni a los jubilados, ni a los docentes ni a las docentes, ni a las trabajadoras ni a los trabajadores, por eso no se acuerda en 5 minutos con el FMI, por eso hay una decisión del presidente, del ministro Guzmán y del acompañamiento de la fuerza política en poder hacer el mejor acuerdo sin ningún tipo de ajuste."

Según Zabaleta, a propósito del debate sobre el ajuste, "Con las organizaciones sociales, políticamente más afines o menos afines al gobierno, más allá de las circunstancias de un reclamo o una movilización, todos tenemos en claro que es una responsabilidad compartida, seguir trabajado en el refuerzo de la política alimentaria, en incorporar un plan Potenciar Trabajo de empleo genuino como lo estamos haciendo en varios sectores... no tengo ninguna duda que vamos a terminar un año muy difícil que espero que sea el último año de la pandemia y que los indicadores de la economía, que vemos que están mejorando, pero indudablemente seguir trabajando para fortalecer el salario, mejorar los ingresos y generar empleo."

De acuerdo a la agencia de noticias gubernamental Telam, el ministro Martín Guzmán aclaró que, más allá de la necesidad de resolverlo, "nosotros no vamos a firmar un ajuste. Eso es lo que hizo el Gobierno anterior".

Él continuó: "Buscamos un acuerdo que le permita a la Argentina seguir recuperándose; un ajuste del gasto público no funciona, sería detener la recuperación".

alberto-fernandez-el-fmi-romajpg.jpg Kristalina Georgieva y 2 colaboradores con Alberto Fernández y Martín Guzmán: Todo muy light, prometen. Pero ¿eso baja la hiperinflación?

El FMI

El economista Diego Giacomini recordó algo que resulta muy importante en todo este análisis:

El acuerdo con el FMI es un medio, no es un fin. El acuerdo con el FMI no es lo que más importa, sino tan sólo es un facilitador para encarar las reformas estructurales que sí importan. Lograr un acuerdo con el FMI tampoco implica que esas reformas se hagan. El acuerdo con el FMI es un medio, no es un fin. El acuerdo con el FMI no es lo que más importa, sino tan sólo es un facilitador para encarar las reformas estructurales que sí importan. Lograr un acuerdo con el FMI tampoco implica que esas reformas se hagan.

"Está más que claro que tanto el gobierno argentino, como el FMI tienen incentivos a firmar un nuevo acuerdo. Por el lado argentino, la firma de un acuerdo es evitar el default y vender una victoria política. El populismo K venderá que la firma es “haber doblegado” al organismo internacional. Por el lado del Fondo, firmar un acuerdo implica eliminar la actual certeza que asegura que su principal deudor no pagará lo pactado ni en 2022, ni en 2023. Al FMI le conviene tener un papel que diga que le pagarán “más a los premios”, y que el mercado le asigne una determinada probabilidad de ocurrencia a que el nuevo contrato sea honrado en tiempo y forma. Sin lugar a duda, para el FMI esto es mejor que la situación actual, cuya probabilidad de honra es 0%."

Números líquidos

Las reservas líquidas del Banco Central se encuentran a un paso de perforar los US$ 800 millones, tras tener que vender en lo que va de noviembre US$ 750 millones, según estimaciones privadas, afirmó la agencia informativa Noticias Argentinas.

Las reservas netas del BCRA se ubicaban en US$ 6.540 millones, incluyendo la tenencia de oro (US$ 3.697 millones) y un saldo de los DEG (derechos de giro) enviados este año por el FMI, de US$ 2.033 millones.

Los datos fueron difundidos por el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (Geres), y explican en parte la fuerte reacción negativa que mantuvo el mercado esta semana.

El Banco Central informó el viernes reservas internacionales por US$ 42.273 millones, pero allí se incluyen depósitos de los ahorristas y otros activos a los que, en teoría, la autoridad monetaria no les puede echar mano.

El debilitamiento del nivel de reservas se profundiza aún más si se tiene en cuenta que en diciembre la Argentina debe hacerle un pago de US$ 1.900 millones al FMI.

Ante este deterioro, el BCRA dejó de intervenir en el mercado de dólares financieros, lo que explicó que por primera vez la cotización del contado con liquidación superara a la del blue.

Las intervenciones a pérdida en el mercado que hizo el BCRA antes de las elecciones legislativas, profundizaron la desconfianza de los inversores.

A esto se suman las dudas cada vez mayores entre los analistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el FMI.

Martin Guzmán precisó que lo que buscan es "primero alcanzar los entendimientos con el staff del FMI, y luego involucrar a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación".