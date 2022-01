Muy grave: Covid-19, ART y jaque a las Pymes argentinas

Ahora bien, hasta el 31/12/2021 este costo que sufren las empresas lo cubrían las ART, puesto que, el COVID-19 estaba incluido como enfermedad no listada y ahora no lo está. Se presumía que era una “enfermedad laboral” y la ART lo cubría descomprimiendo a los empleadores, situación que no sucede en la actualidad y preocupa al empleo y al mundo Pyme que es el motor de la economía argentina.

Tener en cuenta

Diferentes supuestos que deben llevar a cabo los empleadores:

## Contacto estrecho con un caso sospechoso externo a la empresa o ajeno a ella.

Son casos de que el trabajador tuvo contacto estrecho, directo, con una persona que no es un compañero de trabajo (familiar, conviviente, etc). En este caso, es ajeno al empleador y el trabajador debe dar aviso y depende el cuadro de vacunación que tenga son los días que no prestará tareas y se le descontarán los días de trabajo. La empresa no tiene por qué asumir ese costo.

## Caso sospechoso de un trabajador.

La empresa debe disponer el aislamiento, acorde las recomendaciones vigentes, y solicitar al trabajador y/o trabajadores las constancias médicas y resultados de análisis correspondientes . El trabajador deberá someterse a un hisopado las veces que el empleador lo requiera por la seguridad de sus compañeros de trabajo.

## Caso confirmado de un trabajador.

Deberá cumplir con las recomendaciones vigentes de los expertos en salud para su aislamiento, teniendo en cuenta que, si no cuenta con las dos dosis de vacuna, el empleador podrá o no, descontar los días de ausentismo. Es discrecional a cargo del empleador en uso de las facultades de 'Ius variandi' que le otorga la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744.

En el caso de contar con 2 dosis aplicadas y dar positivo de Covid-19, el empleador le abonara el 70% por cada día de ausentismo, reteniendo el 30% por ser una causa ajena al empleador, sin encontrarse obligado a asumir el 100% del costo de un infortunio que carece de plataforma legal.

No autotest

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.

Este autotest no tiene validez a nivel laboral pero el trabajador deberá informar del resultado positivo a su empleador para que le determine los pasos a seguir.

Las empresas deberán cumplir con los protocolos vigentes y podrán sancionar a los empleados que no los cumplan, tornando previsible el desenlace de una relación laboral ante la negativa de completar el esquema de vacunación.