Monotributo social: Qué consecuencias traería su eliminación y a quiénes afectaría

Con la eliminación del monotributo social pueden caer un millón de personas en la informalidad

“Es un error grande del Gobierno, no tiene un impacto fiscal significativo, la gente no iba a poder subir de categoría en el monotributo sino que un millón de personas iban a caer en la informalidad”, sostuvo el entrevistado. “Se llegó a un esquema de que no entre en vigencia la eliminación del monotributo social cuando se sanciona la ley, sino que tiene 90 días más”, complementó.