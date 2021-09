Monedas digitales: Honduras y Guatemala luego de El Salvador

Los países que han dolarizado sus economías han entregado su política monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), creando vulnerabilidades diferentes a las que tenían en el pasado. En la pandemia, fue conflictiva la rigidez que el dólar imponía a esas economías para reaccionar velozmente. Esto es lo que provoca interés en las CBDC y por eso se habla de desdolarización.

Varios bancos centrales mundiales están explorando activamente las CBDC. Por ejemplo, China. Sin embargo, la mayoría de los proyectos se centran en digitalizar sus monedas fiduciarias con el fin de agilizar el acceso a la moneda de curso legal y fortalecer la supervisión y el seguimiento de las transacciones.

Hay 5 naciones que han implementado con éxito CBDC, todas ubicadas en la región del Caribe.

Honduras y Guatemala

El directorio del Banco Central de Honduras inició un estudio "para determinar la viabilidad de realizar una prueba piloto emitiendo su propio dinero digital o una moneda digital del banco central", según el presidente de la autoridad monetaria, Wilfredo Cerrato, durante un evento en Tegucigalpa.

Cerrato dijo que la adopción de monedas digitales en los países centroamericanos debe ser abordada en el Consejo Monetario Centroamericano, que reúne a las autoridades de los bancos centrales.

En tanto, el vicepresidente del banco central de Guatemala, José Alfredo Blanco, dijo que estaban estudiando la posibilidad de una moneda digital local que se llamaría iQuetzal.

Quetzal es el nombre del ave nacional de Guatemala, al igual que su moneda fiduciaria.

Blanco dijo que ya están trabando desde hace 6 meses pero que "llevará mucho tiempo completar la fase de investigación".

Blanco coincidió en que el Consejo Monetario Centroamericano, o Consejo Monetario Centroamericano debe abordar la adopción de monedas digitales.

CBDC

En declaraciones al canal CNBC, el director de Fidelity Investments, Jurrien Timmer, dijo que la importancia del movimiento de El Salvador hacia BTC está "un poco exagerada".

Porque no es como si El Salvador hubiera dejado caer el dólar estadounidense como su paridad. No es como si hubiera cambiado de dólares como moneda fija a Bitcoin. El país todavía tiene el dólar estadounidense y la gente puede decidir que se le pague en dólares o pagar en dólares.

Sin embargo, Timmer no mencionó que aunque pagar en Bitcoin es voluntario en El Salvador, los comerciantes locales tienen la obligación de aceptar y procesar transacciones en BTC.

En cuanto a las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales han ido ganando terreno e interés en países de todo el mundo.

La red global de pagos Roxe contrató a Andreas Jobst, economista del FMI, para que lo ayude a liderar su proyecto de moneda digital del banco central (CBDC) respaldado por el hashrate de Bitcoin (BTC).

Jobst ayuda a escalar el programa CBDC Plus y la red de pago de Roxe para que permita a los países emitir nuevas monedas fiduciarias primarias o secundarias respaldadas por Bitcoin.

Roxe, por otro lado, está desarrollando una CBDC que permita a las naciones adoptar los principios de dinero sólido de Bitcoin en su política monetari.

En tanto, la CBDC de Nigeria, eNaira, se lanzará el 01/10, en el año 61 de su Independencia nacional.

El gobierno de Ucrania también avanza con su CBDC al otorgar al Banco Nacional de Ucrania autoridad para emitir una moneda digital .

El Banco de la Reserva de India (RBI) comenzaría las pruebas preliminares de su moneda digital del banco central antes de fin de 2021. RBI evalúa el impacto potencial de una rupia digital en el control de la política monetaria y las ventajas de utilizar un libro de contabilidad centralizado o descentralizado.

Chivo Wallet

En tanto, en El Salvador sigue la polémica en cuanto al BTC en la economía cotidiana.

La web opositora El Faro, con la firma de Jimmy Alvarado, afirmó que la red Chivo utilizada por el Estado pertenece a una empresa privada creada hace 22 años por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) -institución pública de carácter autónomo-.

Chivo SA de CV es la propietaria de la aplicación para teléfonos con la que los salvadoreños hacen transacciones con bitcoin: cobros, pagos y recepción de remesas del exterior. También está a cargo de los 50 puntos Chivo instalados en el país y 200 cajeros automáticos Chivo.

Óscar Mauricio Figueroa Torres es el administrador único suplente de Chivo SA de CV, y Raymond Francisco Villalta Alfaro, el administrador único propietario y representante legal.

La sociedad anónima fundada(24/08/2021) con dinero del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Chivo SA de CV, se llamaba Inversiones El Salvador No. 1, y al ser una entidad privada, no está obligada a cumplir con las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información.

Figueroa Torres es director ejecutivo de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo (Setefe) del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Villalta Alfaro es director suplente del Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu).

Figueroa Torres, de 27 años, y Villalta Alfaro, de 28 años, reportan como profesión "estudiante".

La administración de la sociedad es a través de un administrador único, no por junta directiva. Eso significa que una sola persona tiene capacidad legal para decidir todos los asuntos concernientes a la administración de la sociedad, incluso disponer de los bienes.

El sistema salvadoreño trabaja con Bitso, empresa domiciliada en Gibraltar, bajo dominio británico, y Silvergate Bank, de San Diego, California, regulada por el Gobierno de Estados Unidos para el envío de remesas.