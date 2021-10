El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, salió al cruce y derrapó: "Un chaleco de fuerza para este muchacho y luego al Borda directo. Debe tener chinchulines en vez de cerebro el boludo", disparóp desde su cuenta en Twitter.

Más cepo

Luego de la medida tomada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con una nueva disposición en la que limitó durante octubre el pago de adelanto de importaciones.

La autoridad monetaria informó que detectó que se vienen registrando desde el mes de junio pagos por un valor superior al despacho de mercadería a plaza.

En junio se registraron importaciones por un valor FOB de 5.600 mil millones y pagos por 5.900 millones y en julio esa relación fue de 5.400 millones de importaciones FOB y pagos por 5.700 millones. A partir de agosto esa diferencia entre pagos efectuados y bienes ingresados se amplió: en agosto fue de 5.400 millones de ingreso de bienes y 6.200 millones de pagos cursados a través del mercado de cambio y en septiembre 5.500 millones de importaciones y 5.900 millones de pagos.

En solo 3 jornadas bursátiles de octubre, el BCRA quemó US$205 millones, en su gran mayoría para sostener un tipo de cambio artificial para las elecciones, mientras por la otra ventanilla acelera la emisión monetaria.

Lo que no le explica a la sociedad la institución que debería ser independiente del Gobierno de turno y defender la moneda nacional y el poder adquisitivo de los argentinos -y no emitir lo que no tiene- es que todos estos cimbronazos son por la desconfianza que generan las medidas económicas en tiempos electorales.

Según evaluó la consultora del economista Gabriel Rubinstein, "septiembre 2021 terminó con casi US$ 1.400 millones de pérdida de reservas considerando la intervención en el mercado oficial más el uso de divisas para controlar el CCL/MEP. Fue el peor mes desde septiembre de 2020, a pesar de contar con un cepo mucho más restrictivo".

Los funcionarios del Gobierno Nacional advierten lo que está pasando y todo indica que el BCRA no llegaría a las elecciones con reservas netas. En este sentido, Rubinstein ajustó las proyecciones y alertó:

Se aceleró caída de reservas netas en últimos días y ahora, si se mantuviera el ritmo diario de deterioro de septiembre, ya ni siquiera llegarían al día viernes antes de la elección. Para esa fecha el BCRA tendría, a este ritmo, reservas netas líquidas negativas por US$ 500 millones