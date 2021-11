Mercado Libre: duro golpe en la bolsa de Estados Unidos

MELI.jpg Mercado Libre cae más del 3% en el NASQAD en una jornada en que las principales bolsas operaron marginalmente en territorio rojo.

La performance de MELI en el día de hoy en el mercado estadounidense es bastante negativa si la comparamos contra las 30 empresas más importantes que operan en el NASQAD, sólo 5 de ellas han tenido un desempeño similar o peor al de las acciones de Mercado Libre durante la ronda del día de hoy. Quienes más han caído por el momento, del grupo de las 30 más importantes, han sido NovoCure Limited (3.50%), Nemaura Medical Inc. (4.33%), SmileDirectClub, Inc. (5.46%), InflaRx N.V (7.41%) y OptiNose, Inc. (13.52%).