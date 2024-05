Mayo empezó mal para AFIP: Cayó recaudación del Impuesto PAIS

En diciembre de 2013 nuevamente aumentó el recargo por gastos en el exterior al 35% (Resolución 3550 AFIP), extendiéndolo a la compra de divisas extranjeras y compras online por servicios extranjeros, pasajes y paquetes turísticos al exterior.

En enero de 2014 se autorizó la compra limitada de dólares con fines de ahorro, con ciertas condiciones, con una retención del 20% (a cuenta de Ganancias) si la extracción se hacía antes de 12 meses (Resolución General 3583 AFIP).

En diciembre de 2015 -Mauricio Macri-, se dejaron sin efecto estas retenciones y se liberó el mercado cambiario hasta un límite de US$ 2 millones (Resolución General 3819 AFIP).

En 2019, luego de la devaluación del 35%, después de las PASO -todavía Mauricio Macri-, se restringió la compra de moneda extranjera a U$S 10.000, y luego a U$S 200 para la compra online y a U$S 100 para la compra en efectivo.

Cuando asumieron Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán pidieron la aprobación de una ley de 'solidaridad social y reactivación productiva', aprobada por el Congreso, que creó el impuesto PAIS, y aumentó Bienes Personales y retenciones a las exportaciones.

El 12/12/2023, Javier Milei devaluó fuerte el peso y aumentó el Impuesto PAIS sobre las importaciones. Y la recaudación creció más.

pais1.jpg Impueto PAIS con Javier Milei.

Desinflado

Si el Impuesto PAIS registra una recaudación menos es porque declinó el comercio exterior. Podría especularse que es consecuencia de menores importaciones, originadas en una caída de la actividad doméstica. También, un stock en muchos industriales que prefieren liquidar su tenencia de insumos, materias primas y partes para mantener su actividad en lo posible.

Pero, más allá de las especulaciones, hay una declinación de la recaudación y eso impide compensar las otras caídas recaudatorias. Ojo al piojo.

Recaudación del Impuesto PAIS (millones de pesos):

ENE: 469.199.

FEB: 575.917.

MAR: 694.903.

ABR: 510.247.

-------------------

Más contenido en Urgente24

Robo automotor: La PDI realizó 43 allanamientos en Santa Fe y Córdoba

Cierre: Bonos para atrás, Merval y dólares al alza

Star Wars 25° aniversario: En Argentina se reestrena Episodio I en 4K

Andrea Rincón contó el insólito motivo por el que sufre bullying