Marechal, Steckles y Steve Forbes en el laberinto de Javier Milei

“En su noche toda mañana estriba:

de todo laberinto se sale por arriba

“si el alto Amor lo quiere. Pero la Ciencia dijo:

En horas de tiniebla no te apresures, hijo.”

El caso Javier Milei

El laberinto de Javier Milei es concreto:

No tiene Ley Ómnibus.

Corre riesgo inminente el DNU.

No logró ampliar los recursos provistos por el FMI.

No logró asistencia financiera extraordinaria de USA.

No tiene Plan de Estabilización.

Registra una estanflación intensa que impacta en la recaudación tributaria.

Comienza a perder el favor popular.

Volver a la dolarización es cambiar, quizás, la agenda de la crisis. Gracias Steve Forbes.

El personaje

Steve Forbes (Malcolm Steven Forbes Jr.) es el propietario de la editorial Forbes y fue 2 veces precandidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano. En su momento más exitoso obtuvo el apoyo de la Derecha evangélica, la 'Christian Coalition', que le concedió la victoria tanto a Ronald Reagan como a Donald Trump. Pero Steve Forbes no pudo / no supo mantener el vínculo. En cuanto a la revista Forbes, sufre los avatares de la digitalización que obliga a todos los medios gráficos a reinventarse.

Forbes le envió un mensaje a Javier Milei sobre dolarización.

Debe recordarse que Forbes es partidario de ideas disruptivas. Por ejemplo, en USA es conocida por su propuesta de reformar el sistema tributario para concentrarlo en un Impuesto Plano o 'flat tax'.

Él le aconsejó a Javier Milei realizar ya mismo la dolarización de la economía argentina, como medida prioritaria. Javier Milei ha afirmado que lo hará en 2025.

forbes.jpg Steve Forbes.

La geografía

La dolarización se impuso en USA, Ecuador, El Salvador, Panamá y Zimbabue.

También en territorios insulares Palaos, Timor Oriental, Islas Marshall y Estados Federados de Micronesia.

"Ya lo dije antes y lo repito, nuestro Presidente es hoy una de las 5 personas más influyentes del mundo. Mucha gente en nuestro país no tiene idea la dimensión que ha cobrado su prédica. Los ojos del mundo están mirando lo que pasa en Argentina", escribió el ministro Luis Caputo en su cuenta de X al compartir el video de la usuaria Eleonora Cole donde Steve Forbes se refiere a la dolarización en la Argentina.

El video

En ese video difundido por las plataformas de Forbes, el editor republicano expresó:

“Estimado Presidente Milei: sobre sus hombros descansa no solo el futuro de su país, sino también la causa de la libertad y de los libres mercados del mundo".

"El mes pasado pronunció uno de los grandes discursos de nuestra época en el Foro Económico Mundial, donde hizo una sólida defensa del capitalismo y describió con precisión la amenaza que todos enfrentamos del socialismo moderno”.

"En ese foro describió muy bien que si los gobiernos no se ocupan de poseer activos como quiere la vieja línea marxista para controlar la economía y nuestras vidas personales. Apenas asumió su cargo no perdió el tiempo en proponer un amplio abanico de reformas".

El reclamo

"Pero señor Presidente, su revolución por la libertad estará yendo hacia el fracaso si no dolariza inmediatamente la economía, no tendrá éxito”.

"Desde su victoria electoral, esas personas que siempre dicen que no, lo inundaron con una avalancha de advertencias sobre que no es posible dolarizar la economía. Ese coro de detractores que grita está equivocado, totalmente equivocado"".

"Puede hacerlo ahora mismo. Los opositores afirman que la Argentina no posee suficientes dólares estadounidenses para cambiarlos por pesos, pero no es cierto. Su gobierno ya tiene billetes verdes más que suficientes para comprar cada billete y moneda de peso que hay en circulación y le sobra mucho dinero".

Javier Milei Córdoba 7P.jpg Dolarización de la economía. Con la salida de Emilo Ocampo el caballito de batalla de Milei quedó herido.

El colchón

Forbes -quien el 18/07 cumple 77 años- criticó a “los que están preocupados" por la dolarización de la economía argentina y sostuvo que "pasan por alto un hecho enorme: los argentinos tienen decenas de miles de millones de dólares estadounidenses escondidos tanto en el extranjero como debajo del colchón”.

“La dolarización pondría fin a la enorme inflación, casi de la noche a la mañana, y le permitiría a su país volver a experimentar rápidamente un crecimiento real. Ahora la gente solo ve dolor, pero la dolarización pondría fin a su mayor fuente de sufrimiento”.

Agregó que para llevar adelante ese proceso monetario se deberá reducir “drásticamente” las tasas impositivas, aunque advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “gritará que no debe hacer esto porque avivaría la inflación”.

La prosperidad no cuesta inflación. Reducir el valor de su moneda, sí. Señor Presidente, si no dolariza inmediatamente la economía no tendrá éxito y ese fracaso desacreditará la filosofía del libre mercado, tan necesaria para un mundo mejor. Suyo en libertad, Steve Forbes. La prosperidad no cuesta inflación. Reducir el valor de su moneda, sí. Señor Presidente, si no dolariza inmediatamente la economía no tendrá éxito y ese fracaso desacreditará la filosofía del libre mercado, tan necesaria para un mundo mejor. Suyo en libertad, Steve Forbes.

