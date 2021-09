Ley de Alquileres: Nación no se hará cargo de sus fallas

El funcionario había manifestado que "los no registrados, unos 2,5 millones de inquilinos, son un problema". "Con la ley se les pidió que se inscriban en la AFIP y apenas se superaron los 200.000. Hay algo que no funciona, no se puede regular ese mercado con leyes nacionales, se necesitan leyes locales", explicó.

Compra de tierras

Jorge Ferraresi también opinó sobre la necesidad de avanzar en la compra de tierras, a partir de las características de cada distrito, que determinará lo que se hace en materia de desarrollo de viviendas. "Cada jurisdicción determina lo que hace con respecto al suelo, trabajamos con las provincias generando mecanismos entre el Estado y los privados; hemos comprado tierras desde la página del Correo Central donde argentinos ofertan y compran tierras", indicó.

Para Ferraresi, el objetivo es "generar suelo urbano de calidad, con gobiernos que determinen el crecimiento y la planificación. Argentina crece 20% cada 20 años y hoy tenemos una demanda de más de 2.500.000 viviendas".