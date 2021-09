Alquileres antivoto: Mayor suba interanual en más de 10 años

Para Gómez Picasso, esta reacción era esperable. "No es nada nuevo: menos oferta y mayor informalidad". Por otro lado, señala, no espera que la oferta de alquileres aumente porque hoy no hay incentivos para los constructores que hacían viviendas con el fin de alquilarlas, y deja una advertencia: "No se puede esperar más que aumentos en este sector".

El Senado busca aprobar la Ley de alquileres. El Senado busca aprobar la Ley de alquileres.

Según Federico González Rouco, economista especializado en vivienda, la distorsión que generó la Ley de Alquileres se sumó el congelamiento de 2020. "El congelamiento marcó un quiebre: los alquileres que ya estaban pactados no podían aumentar, pero además los precios publicados marcaban la idea de incertidumbre hacia adelante, y por ende subas por cobertura", dijo.

Sin créditos

Por otro lado, señala, que el año anterior y este haya habido aumentos interanuales fuertes tiene sentido en un contexto de inflación muy alta. Finalmente, indica, "que no haya más crédito hipotecarios hace que toda una potencial demanda de vivienda que se canalizaba ahí ahora va por el alquiler".

Mientras tanto, los alquileres bajo la ley comenzaron este año a tener sus primeros aumentos interanuales, que tampoco están muy alejados de lo que pasó con los nuevos contratos. En muchos casos, se acercaron el 50%.

"Podría haber alguna alternativa sobre el sistema anual: antes, uno al menos contrataba y sabía lo que iba a pagar. Hoy existe este solo aumento anual, pero es un aumento que puede seguir subiendo. Estamos de acuerdo con el ministro Jorge Ferraresi en que la ley se puede mejorar", señalaron desde la Unión de Inquilinos, que piden cambios al Gobierno.