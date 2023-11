La UIA espera a Javier Milei en la 29º Conferencia Anual

axel-kicillof-c5npng.webp La UIA espera la asistencia de más de mil referentes industriales del país, funcionarios del gobierno electo, gobernadores y especialistas.

La apertura a las 8:00, está a cargo del presidente de la 29º Conferencia Industrial y titular de Georgalos, Miguel Zonnaras junto al jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri.

A continuación Santiago Bilinkis junto a Sofía Vago (Accenture) y Rafael Sánchez (Blue Star Group) debatirán las aplicaciones e implicancias de la inteligencia artificial en el presente y futuro de los procesos productivos.

Luego, la futura Canciller "dialogará con el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, sobre la integración de Argentina en el mundo, exportaciones con valor agregado y la relación con los principales socios comerciales".

El segundo bloque de la Conferencia se iniciará con un panel conformado por los gobernadores electos Axel Kicillof, Raúl Jalil, Ignacio Torres y Alfredo Cornejo.

En esa mesa se repasarán "las oportunidades regionales y la política industrial desde el interior productivo", precisó la UIA.

Asimismo, el ministro del Interior del nuevo gobierno expondrá sobre el futuro de la relación con las provincias desde el punto de vista de la industria.

El último bloque estará dedicado al potencial de los sectores productivos principales de la economía y participarán ejecutivos de firmas y cámaras metalúrgicas y del sector energético y minero, entre otras.

Finalmente, el cierre estará a cargo del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y se espera también la presencia del presidente electo, Javier Milei.

milei pensando.jpg Antes del balotaje, Javier Milei disertó frente a los principales empresarios de la industria y el sector agropecuario de la Argentina del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El plan

Los industriales esperan, efecto, poder escuchar sus palabras sobre las medidas y los planes que intentará llevar adelante durante los próximos cuatro años, más que nada los referidos a cómo desarticular medidas del actual gobierno que perjudican a la producción industrial.

Como antecedente, cuentan con el discurso que Javier Milei pronunció todavía como candidato en el encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), cuando dijo que "la solución" de los problemas macroeconómicos "es de shock".

Fue durante un almuerzo en el Hotel Alvear ante un centenar de empresarios y que fue organizado por un foro compuesto por directivos de las principales cámaras empresarias.

En ese momento, anticipó que, si ganaba, "la estabilización implicará resolver el problema de las Leliqs y el problema fiscal". También sostuvo que la Argentina "está frente a la peor crisis de la historia porque combina elementos del Rodrigazo, de la hiperinflación de 1989 y de la crisis del 2001".

Ese día, Javier Milei no mencionó la dolarización de la economía ni la clausura del Banco Central, aunque aludió a la salida del cepo cambiario y del recorte del gasto. Antes, en agosto pasado, participó del Council of the Americas, donde mantuvo una reunión a solas con algunos grandes popes del sector privado como Alejandro Bulgheroni (PAE), Eduardo Eurnekian (AA2000), Mario Grinman (Cámara de Comercio) o Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), entre otros.

Otras noticias de Urgente24

La calle y el Congreso, claves para el inicio de Javier Milei

Carlos Heller puede tener un día muy especial

Efecto Caputo: Contra "los mercenarios amarillos", otra economista deja a Milei

Rehén-bebé argentino Kfir Bibas y su familia fallecieron en cautiverio

El pueblo a una hora de Buenos Aires con un bellísimo arroyo