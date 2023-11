Diana Mondino bajó la ansiedad de empresarios asiáticos

En la misma línea consideró que además de ser un gobierno “práctico”, tienen que ser también “éticos”. Enfatizó en que "a la Argentina es algo que le faltó desde hace décadas y esperamos cambiarlo muy pronto”.

“Los Estados están para siempre. Un gobierno dura cuatro años o quizás un poco más. Durante muchos años tuvimos el concepto de que una persona puede decidir y gobernar el país como quiera. No es así, tenemos una Constitución, tenemos que seguirla, aceptarla y respetarla. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en la Argentina”, agregó.

22 Imagen de WhatsApp 2023-11-29 a las 20.13.41_fae987a0.jpg Caras de buen humor que logró la futura canciller

Mercosur

“La próxima administración argentina no tiene ningún problema con el Mercosur. No es perfecto, pero si esperamos que sea perfecto, nunca lo conseguiremos”, dijo, y se refirió a avanzar en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea como primer paso para después ampliarlo a otros países asiáticos. Mencionó en particular Singapur y Japón.

“El comercio y tener una economía abierta son importantes, pero tenemos que respetar nuestras leyes más importantes. Y una de ellas fue olvidada durante muchos años y eso generó la fuente de muchos de los problemas que tuvimos durante esta campaña presidencial. Hay que distinguir el Estado de un gobierno”, dijo la economista.

15 tipos de dólares

“Tenemos 15 tipos diferentes dólares con distintos sistemas de impuestos. En un país normal no hay necesidad de tener toda esta discrecionalidad. Deberíamos ser todos iguales bajo Dios. Tenemos que desarmar muchas regulaciones y muchas deudas que el gobierno y todas las empresas privadas tienen, pero deberíamos avanzar en quitar esas restricciones. Tenemos que ir en esa dirección. Puede tomar tiempo, pero con la ayuda de ustedes, puede ser mucho más rápido”. Reflexionó frente a una audiencia ansiosa por saber que les puede tocar en el corto plazo.

Mondino reconoció que hay que terminar con el “problema involuntario de tener a la gente en el gobierno decidiendo en nombre del sector privado”, cuando en realidad se los debería escuchar más.

”Eso es algo que definitivamente debe cambiar. Tal vez las ideas que nos acerquen no sean buenas, tal vez a alguien no le guste, pero no se puede esperar hasta que quien está en el gobierno decida que algo debe ser hecho, porque la posibilidad de que se haga bien la primera vez es cero. Puede ser mucho más fácil si colaboramos con el sector privado”, señaló.

La economista señaló que esperaba tener gente con experiencia en asistirla , porque "tengo toda la buena suerte en el mundo, pero ninguna experiencia en esto. Pero por lo menos, lo intentaremos. Todo lo que puedo decir y todo lo que puedo prometer es que definitivamente lo intentaremos”.

Finalmente, adelantó proyectos sobre los que el nuevo gobierno está trabajando, y manifestó especial interés en solucionar la regulación del transporte marítimo que hoy genera un caos en el comercio internacional.

Por su parte el presidente de la Cámara del Asia, Rallys Pliauzer, dijo que “la Argentina ofrece enormes oportunidades de compra de activos, y así como las empresas que cotizan en bolsa han revalorizado su valor desde las elecciones, muchos activos en la Argentina pueden ser una excelente inversión extranjera”.

