La Gran Palabra antes de resolver el dólar: Leliqs

No se puede resolver el el problema del cepo cambiario sino se resuelve el problema de las Leliqs. Es la otra cara de la moneda. Si no resolvés el problema de las Leliqs te vas a una hiperinflación. Hay que resolver el problema de las Leliqs y después liberás. No se puede resolver el el problema del cepo cambiario sino se resuelve el problema de las Leliqs. Es la otra cara de la moneda. Si no resolvés el problema de las Leliqs te vas a una hiperinflación. Hay que resolver el problema de las Leliqs y después liberás.