La "fuga" silenciosa del Banco Central

La sangría del BCRA en el mercado de bonos no frena. Con US$46 millones operados con AL30D estimamos que la venta del BCRA no debería haber sido menor a los US$40 millones por el mercado de bonos. Además perdió US$40 millones por el MULC. Dinámica insostenible

image.png Preocupación por el estado del Banco Central

Mientras hay quienes insisten en qué hubiese pasado con en dólar si el BCRA no interviniera de esta manera, otros consideran que el gran problema son las desorganización del Frente de Todos, la falta de plan económico y la insólita demora para cerrar un acuerdo con el FMI que se pensaba para agosto 2020.

No solo hace ruido esta incongruencia entre la falta de dólares y la utilización de reservas para contener una situación que ya no resiste sino también la idea que intentó imprimir el jefe de Estado en el G20 para que los organismos multilaterales de crédito asistan al país en la reconversión hacia una energía limpia por no contar con fondos propios mientras en el Boletín Oficial se congelaba la tarifa de energía hasta abril 2022 y los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires se reían por facturas por $476 en departamentos de 3 ambientes.

Tampoco se entiende lo que está pasando con los combustibles: "solo por compras de combustibles y lubricantes, el país ya destinó US$4.240 millones en los primeros nueve meses, pero las exportaciones del rubro suman US$3.200 millones en el mismo lapso. El congelamiento en los surtidores y el tipo de cambio se conjugan con la apertura de fronteras terrestres y la suba de la energía global", advirtió TN.

Es que, con el dólar blue en un precio irrisorio, los brasileños cruzan por Misiones y Corrientes para llenar el tanque hasta 60% más barato que en su país.

Ojo con los depósitos

En su informe, Montenegro apuntó:

DEPÓSITOS EN DÓLARES:

Pese al incremento de la incertidumbre y el “endurecimiento” continuo por parte del Gobierno de las restricciones cambiarias, el nivel de depósitos en dólares del sector privado se mantuvo muy estable desde junio entre US$ 16.200 y US$ 16.300 millones.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzó un “goteo” de depósitos. El día 05/10 el stock de depósitos en dólares era de US$ 16.416 millones. Y según el BCRA al 23/10 (último dato oficial disponible) el stock bajó a US$ 16.168 millones. Una caída de 1,5% del total de depósitos en dólares en menos de 20 días. No llega a ser alarmante, ni mucho menos. Pero es un “luz amarrilla” para el BCRA y es una variable a seguir monitoreando.

DEPÓSITOS EN PESOS:

Actualmente, hay 3,3 billones de pesos (US$ 18.722 millones a la cotización del contado con liquidación) en depósitos a plazo fijo del sector privado. Si una parte significativa intentase cubrirse en moneda dura por la incertidumbre política en la previa al 14-N, podrían aumentar notablemente la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los “dólares alternativos” en blanco (dólar bolsa y contado con liquidación) y en el mercado informal (blue). Eso obligaría al BCRA a intervenir fuertemente, sacrificando reservas y bonos en cartera, para controlar a la “brecha cambiaria”, y derivaría en una nueva crisis cambiaria.

En el último mes se observó una caída de 7,1% de los depósitos a plazo fijo que ajustan por inflación –plazo fijo UVA-

Vale señalar, que durante el primer semestre de 2021, los plazo fijo UVA tuvieron un “boom” y se dispararon un 205%. Mientras que en ese mismo periodo los plazo fijos tradicionales solo subieron un 26% . Prácticamente, estos últimos, se mantuvieron constantes en términos reales (descontando la inflación).

Ahora, si analizamos la evolución de los depósitos a plazo fijo mayoristas y minoristas tradicionales (menores a un millón de pesos), se observa que, en el último mes, los depósitos a plazo minoristas cayeron 1,4%. Mientras que los depósitos mayoristas se incrementaron en el último mes 3,1%, en términos nominales, lo que paga la tasa de interés, es decir, se mantuvieron estancados.