La Desgracia: 17 años después, Javier Milei ejecuta la venganza K

En la Quiniela, el 17 es La Desgracia. Faltan 63 días para que se cumpla el nuevo aniversario (17) del 11/03/2008, cuando Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Martín Lousteau establecieron un sistema móvil para las retenciones (derechos de exportación, impuesto ridículo solo vigente en la Argentina) para la soja, el trigo, el maíz, etc. El entonces ex presidente Néstor Kirchner, instalado en una torre de Puerto Madero, se quejaba que el Fisco necesitaba reforzar su caja porque declinaba el superávit fiscal. Jamás bajar el gasto, siempre ir sobre los tributos: un clásico criollo. El campo salió a las calles y, tal como lo recuerdan todos, reclamaba tal como hoy día no lo hace a Javier Milei.