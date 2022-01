Javier Milei: "Las declaraciones de Guzmán son de default"

Con respecto al supuesto crecimiento de la economía, Javier Milei no le llama crecimiento, sino "rebote del gato muerto", y argumenta que "es mentira que la economía crece al 10%, [...] y países que cayeron mucho rebotaron más que Argentina. Es más, Chile que cayó menos, rebotó más que Argentina. Rebote no es crecimiento", siendo el crecimiento un tema central del aparato de comunicación del Estado, y la excusa por la cual no quieren reducir el gasto publico para converger al equilibrio. Luego, el economista procedió con la radiografía de la realidad del país, "Argentina tiene un PBI per cápita que es 14% inferior al que teníamos en 2011, y, además, ese es el mismo nivel que teníamos del PBI per cápita del año 1974. Y cuando miras el salario real de la Argentina, es el de 2004, [entonces], ¿de dónde crees que aparecen el 45% de pobres y 11% de indigentes? Porque las cosas están mal", finalizó enfáticamente.