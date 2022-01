BCRA: Tasa de interés al 40%, inflación arriba del 50%

Entonces, ¿por qué no avanzar en una suba más brusca? Justamente porque hay un trade-off entre tasa de interés e inversión. La economía argentina en este momento se está recuperando de la caída que sufrió durante la pandemia, y más que nada, del aislamiento obligatorio al que hemos sido sometidos mientras se vacunaban los amigos del poder. Se supone que tal recuperación de la económica argentina es clave no sólo para los desajustes macroeconómicos que sufre el país, sino también para presentar evidencia de un buen sendero de crecimiento a las autoridades del FMI que puedan llegar a avalar un acuerdo con respecto a la deuda sin la necesidad de un ajuste fiscal. Y aquí la clave que quizás empuje al BCRA a mantener, por lo menos en el corto plazo, las tasas de interés en territorio negativo. Y esto es que tal alza, podría generar un enfriamiento en la economía, reduciendo la tasa de recuperación y que el ministro Guzmán tenga que sentarse ante los técnicos del FMI a negociar un "no ajuste fiscal" basado en un crecimiento menor al esperado por el kirchnerismo, lo cual, no le brindaría las cartas suficientes para avanzar con éxito en su programa.