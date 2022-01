José Luis Espert argumenta que

El ministro desde el 13-12-2021 cuando presentó el Presupuesto 22 en Diputados es poco serio. Ahora dice que la gran diferencia para cerrar con el FMI es el sendero de eliminación del déficit fiscal y no explica con total claridad con números reales la magnitud de la discrepancia.

Para explicar este punto el Diputado afirma que

El déficit discal de 2021 (suponiendo a las Provincias equilibradas) cerró en 3,6% del PBI. Pero desde el minuto 0 de 2022 es de 5,1% del PBI porque hay 2 ingresos extraordinarios que no estarán en 2022: 1% del PBI de los DEG emitidos por el FMI y el 0,5% PBI del Impuesto a las Grandes Fortunas.

José Luis Espert finaliza su advertencia diciendo

Venir al Congreso urgente, Guzmán no lo tiene que hacer por la ridícula ley de Sostenibilidad de la Deuda de hace un año que es redundante porque ya la Constitución del Art. 75 incisos 4 y 7 dice que el contraer deuda y proceder a su arreglo es atribución del Congreso, sino porque tal como lo anticipé en los debates presidenciales de 2019, si Fernández hacía (de ser Presidente) lo que decía, nos llevaría a otra crisis. Hay que evitarla por todos los medios. Nuestro pueblo está roto. No da más.

