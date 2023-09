Javier Milei, dolarización a "$730" y ¿Sin riesgo de Bonex?

Al respecto, Diana Mondino, explicaba como hay que "eliminar el cepo lo antes que se pueda, pero yo no sé cuando se puede porque no sé que podemos hacer con las leliqs, el tipo de cambio que está."

Milei con el famoso "$730" lo que hizo fue ejemplificar como su tipo de cambio va a ser el de mercado. El problema detrás de este tipo de cambio es que se toma en una economía con cepo, múltiples y enmarañadas restricciones, parking, depósitos en cuentas bancarias y demás trabas. Lo que hizo fue ejemplificar, ni Milei ni nadie, salvo que tenga la bola de cristal, sabe cuál es que precio que va a tener el dólar ante una eventual presidencia del candidato liberal.

Por esta incertidumbre es que lo mejor para llevar a cabo una ordenada despesificación de la economía es tener los dólares. Esto lo sabe todo el equipo de Milei, y lo destaca su asesor, Darío Epstein, cuando afirmó que:

Javier Milei tiene una propuesta de dolarización concreta, pero no vamos a dolarizar si no hay dólares Javier Milei tiene una propuesta de dolarización concreta, pero no vamos a dolarizar si no hay dólares

A su vez, enfatizó que el peso no tiene valor y subrayó su compromiso de garantizar que los trabajadores puedan mantener el poder adquisitivo de sus salarios en un eventual Gobierno. Respecto a la dolarización, indicó que solo se implementará si existen suficientes reservas de dólares y destacó la importancia de eliminar el déficit fiscal.

Epstein explicó que el primer paso es asegurar que el gasto público no supere los ingresos, insistiendo en alcanzar un equilibrio fiscal. También destacó que cualquier presidente electo deberá trabajar intensamente en la reducción del gasto y señaló que esta medida probablemente tendrá efectos recesivos en la economía, ya que no existen soluciones mágicas. Epstein explicó que el primer paso es asegurar que el gasto público no supere los ingresos, insistiendo en alcanzar un equilibrio fiscal. También destacó que cualquier presidente electo deberá trabajar intensamente en la reducción del gasto y señaló que esta medida probablemente tendrá efectos recesivos en la economía, ya que no existen soluciones mágicas.

