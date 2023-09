Mundial 2030: Córdoba recibió inspectores como posible sede

La delegación fue recibida por el intendente actual y gobernador electo, Martín Llaryora. El funcionario, que debe asumir su nuevo cargo el 10 de diciembre, apoyó la candidatura de Córdoba a pesar de que su mandato terminaría en 2027.

"En los cuatro países hemos tenido muy buenas respuestas. Tenemos casi cincuenta ciudades interesadas", aseguraron desde la organización a Cadena 3. En Córdoba, visitaron el Estadio Mario Alberto Kempes, que ya fue sede del Mundial 1978 en el que Argentina fue campeón.

"Hay que revisar los estándares de FIFA para que se elabore un proyecto de estadio. (El Kempes) No los cumple, pero no nos preocupa que no los cumpla, al igual que no lo hace casi ningún estadio de la región, porque el torneo no es mañana", explicaron los emisarios. Sin embargo, aclararon que FIFA va a adecuar sus exigencias para un futuro organizativo más sostenible, presentando al evento como una oportunidad y no como una carga para las ciudades.

"La FIFA está en un proceso de racionalización de sus requerimientos en función de la sostenibilidad. Queremos que signifique un aporte a la ciudad y no una carga", aseguraron. el proceso de selección comenzará en septiembre, para culminar con la definición de la sede en el último tercio de 2024.

Estadio Kempes.jpg El Estadio Mario Alberto Kempes.

"Han pasado gobiernos nacionales, municipales, regionales, de distintos colores políticos, y nunca se ha puesto en cuestión la postulación. Es un proyecto regional que lleva ya muchos años", comentaron los enviados respecto a la estabilidad de la zona. Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor “Pichi” Campana, destacó la ilusión de Córdoba por poder volver a traer un evento de esa magnitud.

“Estamos muy ilusionados. Fue una visita muy positiva, que nos deja buenas sensaciones. Córdoba tiene todo para poder ser sede, más allá de que se deberá trabajar mucho en diferentes aspectos. La organización está visitando todas las posibles sedes y la nuestra es una de las mejores posicionadas. Tenemos infraestructura y recursos humanos para volver a recibir la Copa del Mundo, como en 1978”, aseguró el cordobés.

