Jack Ma acepta el ocaso y la 'Prosperidad Común'

Un cambio en el control accionario obliga a Ant a esperar 1 año antes de intentar una nueva cotización en la Bolsa de Hong Kong, o 2 años para ingresar al panel STAR de alta tecnología en la Bolsa de Shanghái.

Pero en cualquier caso, tiene un calendario cierto.

xi jinping3.png Xi Jinping identificó a Jack Ma como un enemigo a su proyecto de poder total.

El negocio

Ant Group -antes Ant Financial y Alipay-, nació como empresa afiliada del holding Alibaba.

Luego, hubo un 'spin off' de Ant Group, que se convirtió en la empresa de FinTech mejor valorada del mundo y la empresa unicornio más valiosa.

En octubre de 2020, Ant Group esperaba recaudar US$ 34.500 millones en la Oferta Pública de Adquisición más grande del mundo para ese momento, valorando a la compañía en US$ 313.000 millones.

El holding posee la plataforma de pago digital más grande de China, Alipay, que atiende a más de 1.000 millones de usuarios y 80 millones de comerciantes, con transacciones de volumen de pago total (VTP) que alcanzaban en aquel momento los 118 billones de yuanes.

En marzo de 2019, The Wall Street Journal informó que el fondo de inversiones insignia de Ant, Tianhong Yu'e Bao, era el más grande del mundo, con más de 588 millones de usuarios de la red de pagos móviles de Ant, Alipay, contribuyendo, más de 33% de la población de China.

Rebobinando

Ma cofundó la empresa líder de comercio electrónico Alibaba y escindió el negocio de pagos de Ant ('spin off') en 2011.

Pero Ma pronunció un discurso inoportuno en el que criticó a los reguladores chinos y a los bancos estatales del país en la víspera de la oferta pública inicial de Ant.

El que fuera el hombre más rico de China, que llegó a tener una fortuna de 65.000 millones de dólares, levantó gran polémica en China, justo antes de la fallida salida a bolsa de Ant, al pronunciar un discurso en el que criticaba duramente la estrategia de China de minimizar riesgos en el sector financiero, asegurando que "la innovación siempre viene acompañada de riesgos" y que "el mayor riesgo es cuando intentas minimizar el riesgo a cero".

Jack Ma criticó la estrategia de China, asegurando que "la innovación siempre viene acompañada de riesgos" y que "el mayor riesgo es cuando intentas minimizar el riesgo a cero".

Y agregó que los bancos tradicionales chinos se gestionan como "casas de empeño", defendiendo así la necesidad de canales alternativos de financiación tal como los que ofrece Ant a través de su plataforma Alipay.

El gobierno de Beijing lo ingresó a la 'lista negra' e inició una represión intensa.

Fue entonces cuando Beijing comenzó con un enfoque ideológico de que los chinos no podían imaginar su vida 'timbeando' en la Red, que eso era una decadencia sociocultural, y que les daría una identidad similar a lo peor del capitalismo, cambiando los valores y la identidad creada por el Partido Comunista Chino.

El presidente Xi Jinping forzó el bloqueo bursátil de Ant y desencadenó una represión regulatoria contra los grupos tecnológicos más grandes del país.

Si Ant Group no sería una epopeya del capitalismo chino ¿para qué quería China el éxito de Ant Group?: éste fue el planteo subyacente, además de la crítica sociocultural.

Luego, si la firma más exitosa del capitalismo chino cuestionaba el Orden imperante ¿comenzaría un listado de desafíos al régimen? Jack Ma debía ser un 'leading case'.

Ma se vio obligada a retirarse del centro de atención.

Al fiasco de Ant Group se sumó la mayor multa antimonopolio de la historia de China, impuesta por Beijing a Alibaba en abril de 2021, por valor de US$ 2.800 millones, considerado por Jack Ma como una persecución personal contra él.

jack ma3.jpg Jack Ma en la línea de fuego de Xi Jinping.

El exilio

Ma ha pasado cada vez más tiempo fuera de China, más recientemente viviendo en Tokio (Japón) durante muchos meses.

Enero de 2023: Jack Ma se fotografió con Supinya Junsuta -más conocida como 'Jay Fai', propietaria del famoso restaurante con estrella Michelin en Phra Nakhon, Bangkok, Tailandia-, en turismo en la ciudad.

Ma también fue fotografiado en un combate de boxeo Muay Thai en el Estadio Rajadamnern junto con el campeón Buakaw Banchamek.

El comentario en el The Bangkon Post fue que Jack Ma llevaba 2 años fuera de escena empresarial, realizando alguna actividad social de bajo perfil y aumentando su presencia en eventos benéficos para cumplir con el mandato de 'Prosperidad Común'.

Xi Jinping impuso el concepto de la 'Prosperidad Común': los adinerados ('beneficiarios del modelo') deben compartir su riqueza con los pobres para crear una sociedad más igualitaria. La campaña afectó tanto a las firmas tecnológicas como a las firmas inmobiliarias, que también registraron varios derrumbes. En verdad, una estupidez importante si el Estado y sus funcionarios, otros 'beneficiarios del modelo' no coparticipan del 'derrame forzado'.

Es cierto que los jerarcas millonarios del Partido Comunista Chino no ingresan a la lista de forzados a 'socializar' su riqueza personal pero sólo es una anécdota.

jack-ma-en-bangkok.jpg Enero de 2023: Jack Ma con Supinya Junsuta o 'Jay Fai', propietaria del famoso restaurante con estrella Michelin en Phra Nakhon, Bangkok, Tailandia.

En su estancia en Tokio, Jack Ma y su familia han optado por la discreción, cuando antes era famoso por un perfil relativamente alto que incluyó un multitudinario concierto al que se presentó disfrazado de estrella de rock, y redujo su vida social a una serie de clubs privados en los exclusivos barrios de Ginza y Marunouchi, frecuentados por otros empresarios chinos residentes en Japón o que permanecen largas estancias en el país.

El gigante tecnológico nipón Softbank anunció entonces una reducción de sus participaciones en Alibaba.

Ma integró la junta directiva de Softbank hasta mediados de 2020, y el fundador y CEO del grupo japonés, Masayoshi Son, ocupó también un puesto en el consejo de administración de Alibaba hasta fechas similares.

Ant Group no tendrá un controlador final, informó la compañía, y agregó que los directores independientes, que incluyen a Laura Cha, la presidenta de la Bolsa de Valores de Hong Kong, serán más de la mitad de la Junta Ejecutiva.

“La estructura accionaria de Ant Group será más transparente y diversificada, lo que facilitará el desarrollo constante de la empresa”, agregó.

Y que los cambios no afectarían sus operaciones diarias.

Ant tiene pendiente

aumentar aún más la base de capital de su unidad de préstamos al consumo, obtener las licencias adecuadas para su unidad de calificación crediticia y obtener la aprobación regulatoria de su plan para convertirse en una sociedad de negocios financieros.

Los analistas dijeron que el cambio de control representaría un importante paso adelante para el proceso de "rectificación" exigido por los reguladores financieros de China.

Li Chengdong, jefe del grupo de expertos de Internet Haitun, dijo que la entrega del control indicaba la conclusión de las investigaciones regulatorias contra Ma y el grupo fintech.

El siguiente paso es comenzar a hablar sobre la OPI, pero las posibilidades de que eso suceda en el continente (Shanghai) probablemente no sean altas, Hong Kong es más probable porque los reguladores (de Shanghai) están priorizando las OPI de 'tecnología dura' y no alientan a los grupos fintech. El siguiente paso es comenzar a hablar sobre la OPI, pero las posibilidades de que eso suceda en el continente (Shanghai) probablemente no sean altas, Hong Kong es más probable porque los reguladores (de Shanghai) están priorizando las OPI de 'tecnología dura' y no alientan a los grupos fintech.

Duncan Clark, fundador de BDA Consultancy, con sede en Beijing, dijo que el gobierno había estado trabajando para reafirmar el control sobre el sector. “La cesión de control de parte de Jack es, probablemente, la culminación de la campaña”.

--------------------------

