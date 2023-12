Importación de productos sin impuestos: A partir de cuándo

Si se ingresa una PlayStation de 600 dólares más un Apple Watch de 400 dólares, por ejemplo, suma US$ 1.000 menos US$ 500. Sobre los US$ 500 que excede, paga el 50%.

De aprobarse el proyecto de ley que se acaba de enviar al Congreso no va a existir esa franquicia de 500 dólares. Directamente, el viajero podrá traer todo lo que quiera para uso personal sin límite de franquicia. No va a tener que pagar ese 50% por sobre el excedente de 500 dólares cuando viaje vía aérea o marítima. Para viajes terrestres o fluviales actualmente la franquicia es de 300 dólares.

Por tal motivo, de aprobarse este nuevo régimen ya carecería de sentido esa franquicia de US$ 500 dólares, por lo que la AFIP debería derogar también la resolución que la creó.

importación de productos 2.jpg

El proyecto impulsa, además, una simplificación para el viajero que regresa a la Argentina: elimina el trámite de llenar un formulario en el que se declaran los artículos ingresados y su presentación ante los funcionarios de la Aduana.

“Para el ingreso de productos mediante el régimen de equipaje no será necesario completar ningún formulario. En caso de que la cantidad de la mercadería a importar haga presumir fines comerciales, la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS seguirá los procedimientos contemplados en la normativa vigente”, establece la iniciativa en otro de sus artículos.

Un decreto de 1991 establece que el viajero debe llenar un “formulario de declaración” y en el debe consignar con mucha precisión toda la mercadería que trae, “indicando especie, naturaleza, calidad, cantidad y valor, y, en su caso, todos los datos que contribuyan a su precisa individualización y que permitan neutralizar la fungibilidad de los efectos con el fin de lograr una rápida verificación y de facilitar los ulteriores controles en plaza para acreditar su legítima introducción al país”.

El descontento de la otra cara

La medida también deroga el artículo 96 del Código Aduanero, que obligaba a los importadores y exportadores a presentar el balance general, el inventario y el cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, debidamente certificado por contador público.

Estas modificaciones fueron recibidas con críticas por parte del gremio de aduaneros, que considera que la medida "desregula" la actividad y pone en riesgo la seguridad de la cadena logística.

Más noticias en Urgente24

Calendario 2024: Feriados y findes largos para 'escapadas'

Atención monotributistas: AFIP revela actualizaciones

Banco Nación habilita 12 cuotas sin interés: Cómo aprovechar

Tarjetas de crédito: ¿Qué pasa si no puedo pagar el resumen?

Un desierto en Brasil con lagunas azules entre las dunas