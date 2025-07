Havanna y una ON que sale mañana a captar hasta US$ 20 MM

La tasa de interés anual será fija y se determinará en la licitación, con pagos trimestrales.

El repago del capital será bullet: todo el monto, íntegramente, al vencimiento. A su vez, las ON cuentan con garantía común (sin respaldo de terceros) y no son subordinadas: esto implica igualdad de prioridad respecto a otras deudas de la compañía, salvo aquellas que gocen de privilegios legales.

Havanna: Condiciones y operatoria

La emisión se enmarca bajo el Programa Global de Havanna de hasta US$ 50 millones y fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La oferta, canalizada por Macro Securities S.A.U. como organizador, y bancos como Patagonia, Comafi, Puente, Industrial Valores e Invertir en Bolsa como colocadores, se realizará bajo modalidad abierta, en el sistema SIOPEL de A3 Mercados.

La colocación prevé tramos competitivo y no competitivo, permitiendo que el público minorista participe por hasta US$ 50.000 sin necesidad de ofertar tasa. La colocación prevé tramos competitivo y no competitivo, permitiendo que el público minorista participe por hasta US$ 50.000 sin necesidad de ofertar tasa.

La adjudicación de las ON y la tasa de corte se informarán en el Aviso de Resultados, el mismo día del cierre de la licitación. Todos los pagos —capital e intereses— se harán por transferencia a las cuentas de los inversores en la Caja de Valores.

Destino de los fondos

El producido de la colocación se destinará a refinanciación de pasivos, inversión en bienes de capital y reforzar el capital de trabajo en Argentina.

En un contexto donde el crédito bancario es prácticamente inexistente en moneda dura, esta estrategia permite a la compañía asegurarse fondeo a mediano plazo y en la divisa que el mercado considera refugio ante la volatilidad local.

Calificación de riesgo: A+(arg)

FIX SCR Argentina (afiliada a Fitch Ratings) calificó la emisión con A+(arg), una nota que refleja “sólida calidad crediticia respecto de otros emisores locales”, aunque advierte que shocks en la economía pueden impactar la capacidad de pago más que en compañías con ratings superiores.

El informe de FIX puede consultarse en su web para quienes deseen analizar más en detalle la salud financiera de Havanna.

Impuestos y jurisdicción

La emisión no goza de los beneficios impositivos previstos para las ON en pesos, y se rige bajo legislación argentina.

En caso de conflicto, la compañía somete disputas al Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o a los tribunales comerciales porteños.

Lo que hay que mirar

Invertir en ON en dólares en Argentina siempre implica riesgos asociados a la macro: restricciones cambiarias, eventuales defaults, y la posibilidad de que el mercado secundario no tenga suficiente liquidez para desarmar posiciones rápidamente. Si la empresa, por cambios regulatorios, no pudiera acceder a dólares en el mercado de cambios, se compromete a adquirir la divisa por otros mecanismos legales.

La tasa de interés puede resultar en 0% si así lo determina la licitación, aunque no será negativa. La colocación tampoco implica una obligación firme de colocación por parte de los bancos, que actúan bajo la modalidad de mejores esfuerzos.

Suplemento de prospecto

